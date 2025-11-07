El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bromeó sobre la cobertura mediática que tiene en Estados Unidos, en medio de las tensiones entre ambos países por la presencia militar norteamericana en el mar Caribe.

Durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario expresó entre risas su sorpresa por la exposición internacional.

“Uno no deja de sorprenderse y digo ‘coño, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que (la cantante colombiana) Karol G, soy más famoso que (el puertorriqueño) Bad Bunny’. Tengo ganas de grabar un disco, inclusive”, comentó.

En esa línea, Nicolás Maduro sostuvo que “se creó una alarma” en los medios estadounidenses, luego de decir que el pueblo venezolano es “un poderoso movimiento popular unido y armado en defensa de su derecho a la paz y a tener patria”.

Revisa aquí los dichos de Nicolás Maduro: