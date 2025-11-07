Congreso de Perú busca reflotar la histórica Covadonga chilena tras más de 140 años bajo el mar

El Congreso de Perú aprobó una moción que declara de interés nacional el reflotamiento y restauración de la goleta chilena Covadonga, hundida en 1880 frente a las costas de Chancay durante la Guerra del Pacífico.

La propuesta, presentada por la congresista Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura, fue aprobada con 71 votos a favor, tres en contra y 13 abstenciones, según consignaron medios locales.

En detalle, el texto sostiene que el rescate del navío busca preservar una parte del patrimonio cultural subacuático del país.

En ese sentido, el plan contempla que el Ministerio de Cultura, junto al Ministerio de Defensa, el gobierno regional de Lima y la Municipalidad de Chancay, evalúen el estado actual de la embarcación.

Cabe destacar que, la Covadonga, originalmente una goleta española capturada por Chile en 1865, participó activamente en la Guerra del Pacífico, destacando en el Combate Naval de Iquique y en el Combate de Punta Gruesa.

El buque fue hundido el 13 de septiembre de 1880 tras caer en una trampa explosiva tendida por fuerzas peruanas. Aunque en el pasado se descartó reflotarlo por riesgo de daño a su estructura, la nueva moción busca revisar su estado.

El proyecto deberá pasar por una segunda votación en el Congreso antes de convertirse en ley.