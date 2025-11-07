;

Congreso de Perú busca reflotar la histórica Covadonga chilena tras más de 140 años bajo el mar

La iniciativa busca rescatar los restos del buque hundido en 1880 frente a las costas de Chancay.

Javiera Rivera

Agencia Andina

El Congreso de Perú aprobó una moción que declara de interés nacional el reflotamiento y restauración de la goleta chilena Covadonga, hundida en 1880 frente a las costas de Chancay durante la Guerra del Pacífico.

La propuesta, presentada por la congresista Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura, fue aprobada con 71 votos a favor, tres en contra y 13 abstenciones, según consignaron medios locales.

En detalle, el texto sostiene que el rescate del navío busca preservar una parte del patrimonio cultural subacuático del país.

En ese sentido, el plan contempla que el Ministerio de Cultura, junto al Ministerio de Defensa, el gobierno regional de Lima y la Municipalidad de Chancay, evalúen el estado actual de la embarcación.

