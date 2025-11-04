;

“Excesiva y desproporcionada”: México rechaza ruptura de relaciones diplomáticas con Perú

La Cancillería mexicana argumentó que su decisión es un acto legítimo y apegado a derecho internacional, tras otorgar asilo a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.

El gobierno de México rechazó la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de otorgar asilo a la ex jefa de gabinete peruana, Betssy Chávez, procesada por un fallido golpe de Estado en el país sudamericano.

México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”, señaló la secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Chávez es señalada por la justicia peruana de ser “coautora” del intento de disolución del Congreso que en diciembre de 2022 efectuó el entonces presidente Pedro Castillo.

En tanto, el presidente interino de Perú, José Jerí, defendió la decisión de su Gobierno de romper las relaciones diplomáticas con México.

Decisiones firmes”, señaló Jerí en la red social X al replicar el mensaje de la Presidencia de Perú, en el que se anunció la decisión del Ejecutivo de romper relaciones diplomáticas con México.

El anuncio de la ruptura de las relaciones con México fue realizado en una rueda de prensa por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

Tanto Sheinbaum como previamente López Obrador han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue este quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso.

De Zela sostuvo que el Gobierno peruano conoció “con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo” se encuentra en la embajada del país norteamericano.

Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”, remarcó.

