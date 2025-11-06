;

Aeropuerto de Suecia suspende todos sus vuelos tras detectar drones en las inmediaciones

El incidente se suma a una serie de avistamientos similares en Europa.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / picture alliance

Este jueves, el aeropuerto internacional de Gotemburgo-Landvetter, en Suecia, suspendió temporalmente sus vuelos tras detectar drones al interior de las inmediaciones.

Según el sitio web de Swedavia, la medida obligó a desviar al menos dos vuelos desde Múnich y Frankfurt, mientras que otro con destino a Alemania fue cancelado.

“La presencia de un dron sospechoso nos llevó a detener el tráfico aéreo de inmediato”, confirmó Susanne Norman, directora de operaciones de Swedavia, la empresa estatal que administra los aeropuertos suecos.

Revisa también

ADN

Por su parte, las autoridades aeronáuticas aún investigan si se trató de uno o varios drones. Mientras que, la policía desplegó unidades en la zona para recabar testimonios y esclarecer lo ocurrido.

Este incidente se suma a una serie de episodios similares en Europa en las últimas semanas, algunos de los cuales han sido vinculados a posibles actos de desestabilización en el marco de la guerra en Ucrania.

Desde la Comisión Europea y lo publicado por SWI, la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, atribuyó los episodios recientes a Rusia y advirtió sobre un patrón inquietante:

“Lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas apunta a Rusia”.

