VIDEO. Antonia Vergara sigue ganando en Tucumán y alcanza el mejor ranking de su carrera

La “Pequeña Gigante” alcanzó los cuartos de final de un torneo WTA por primera vez.

Carlos Madariaga

Antonia Vergara sigue ganando en Tucumán y alcanza el mejor ranking de su carrera / Twitter @_canchacentral

Con apenas 18 años, Antonia Vergara está completando una extraordinaria semana al aprovechar al máximo la invitación al WTA 125 de Tucumán.

En su primera temporada como profesional, la “Pequeña Gigante” superó a María Lourdes Carlé, top 200 del planeta, y este jueves avanzó a los cuartos de final en Argentina, el mejor rendimiento de su incipiente carrera.

La jugadora nacional volvió a vencer a otra trasandina, Luisina Giovannini, 279 del planeta, por parciales de 7/6, 2/6 y 6/1.

Con esto, Antonia Vergara aseguró ya meterse entre las 400 mejores del ranking WTA, instalándose de momento en el puesto 396 del orbe.

La chilena ahora espera rival del duelo entre la rusa Anastasia Zolotareva (357° WTA) y la egipcia Mayar Sherif (103 del mundo), buscando seguir extendiendo su semana de ensueño en Argentina.

