Alcalde de Cerro Navia denuncia a la Subsecretaría de Seguridad Pública: acusa “ausencia completa del Estado”

El jefe comunal criticó al Gobierno por la inseguridad, y sostuvo que “no vamos a esperar que haya un niño muerto producto de una bala loca para recién comenzar a actuar”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Mauro Tamayo

Agencia UNO | Mauro Tamayo

Este viernes el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, denunció a la Subsecretaría de Seguridad Pública ante la Contraloría, acusando “evidente falta de servicio de sus autoridades”.

Debido a esto, interpuso un recurso de protección a favor de vecinos de la comuna por “haberse visto privados, perturbados y amenazados en su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”, consignó Emol.

ADN

Agencia UNO

“Nos hemos comunicado con la Secretaría de Seguridad Pública y lamentablemente no hemos tenido la respuesta necesaria. Hoy día tenemos la sensación de ausencia completa del Estado en nuestra comuna”, dijo el jefe comunal.

“¿Qué estamos esperando?"

En esa línea, Mauro Tamayo añadió que “una persona frente a carabineros amenazó públicamente que iba a asesinar a toda la banda rival. Si eso no es una señal de alerta y preocupación, ¿qué estamos esperando?”.

ADN

“Toda esta información la hemos entregado y lamentablemente tenemos que seguir esperando la acción del Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría”, comentó.

Ante esto, el alcalde enfatizó que “no vamos a esperar que haya un niño muerto producto de una bala loca para recién comenzar a actuar y por eso es que hemos solicitado al Estado poder actuar en defensa de los vecinos de Cerro Navia”.

