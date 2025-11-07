;

“Ándate conchetu..., te voy a sacar a chuch...”: Marino chileno barrió el piso con superior y Corte lo condenó

El incidente se remonta a enero de 2018, cuando un cabo segundo de la Armada protagonizó un altercado con su superior a bordo de la fragata Almirante Lynch.

La Corte Suprema confirmó la condena contra un cabo segundo de la Armada que había sido sancionado por ofender y agredir verbalmente a un superior.

La historia se remonta a enero del año 2018 en la fragata Almirante Lynch. El denunciado llegó 40 minutos atrasado a una formación.

Ahí su oficial lo retó y dijo que sería sancionado. El cabo se enojó y “expresó su desmotivación y ganas de dejar la institución”, precisa el texto judicial.

Dijo groserías contra el teniente, lo empujó y más tarde volvió a insultarlo, incluso amenazándolo con pegarle. “Ándate de aquí concha de tu..., si no te voy a sacar la chuch...“, le lanzó en cierto punto.

En primera instancia, el Juzgado Naval de la Escuadra lo condenó en 2019 a 61 días de presidio militar menor en su grado mínimo, pena que fue reemplazada por la remisión condicional durante un año. Esa sentencia fue luego confirmada por la Corte Marcial de la Armada.

La defensa del condenado interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, alegando primero que el tribunal no permitió rendir pruebas sobre el estado de salud del marino, quien, según se argumentó, actuó bajo los efectos de medicamentos prescritos y con un trastorno adaptativo.

El máximo tribunal desestimó ambos recursos. Consideró que la solicitud de prueba no cumplió los requisitos formales y que los argumentos sobre la falta de voluntad y las atenuantes eran contradictorios

De tal forma, la sentencia se mantuvo firme. El cabo mantiene la condena impuesta por el Juzgado Naval, decisión ratificada por la Segunda Sala de la Corte Suprema el pasado 30 de octubre.

