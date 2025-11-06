Fue violada y murió tras caer de hospital: los horrorosos detalles del caso de niña de 12 años abusada por su padre, madre y tío / Diego Martin

Un estremecedor caso de abuso infantil sacude nuevamente a la región de Ñuble. Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a presidio perpetuo a los padres y al cuñado de una niña de 12 años de Bulnes, víctima de violaciones reiteradas entre 2021 y 2023.

La menor falleció en julio del año pasado tras caer desde el quinto piso del Hospital Regional de Chillán, donde se encontraba bajo una medida de protección.

La investigación, encabezada por el fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, permitió acreditar que los abusos se cometieron tanto en el hogar familiar como en la vivienda del cuñado.

Los hechos revelaron un nivel de violencia y perversión difícil de dimensionar: la madre no solo permitió las agresiones, sino que se concertó con el padre para violar a la niña, presenciando varios de los ataques sin impedirlos.

El cuñado, por su parte, también cometió violaciones cuando la menor estaba a su cuidado. A raíz de estos ataques, la niña quedó embarazada, y su gestación fue interrumpida en marzo de 2023 en el marco de la Ley 21.030, que permite la interrupción del embarazo por violación.

El fatal fin en Chillán

Tras conocerse los abusos, el Tribunal de Familia dispuso medidas de protección y la internación de la menor en el Hospital Regional de Chillán. Sin embargo, el 26 de julio de 2023, la niña cayó desde una ventana del recinto, sufriendo heridas fatales.

Su muerte generó una profunda conmoción en Bulnes y dio inicio a una serie de diligencias que culminaron con la detención de los tres responsables.

Además del presidio perpetuo, el tribunal impuso penas adicionales a los padres por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y por desacato.

“Ha sido una investigación compleja y dolorosa, más aún por el fallecimiento de la niña. Pero logramos obtener una condena ejemplar”, señaló la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, destacando que la declaración videograbada de la víctima fue clave para el fallo.