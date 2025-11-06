;

Fue violada y murió tras caer de hospital: los horrorosos detalles del caso de niña de 12 años abusada por su padre, madre y tío

Un estremecedor caso de abuso sexual en Bulnes conmociona a Chile.

Nelson Quiroz

Fue violada y murió tras caer de hospital: los horrorosos detalles del caso de niña de 12 años abusada por su padre, madre y tío

Fue violada y murió tras caer de hospital: los horrorosos detalles del caso de niña de 12 años abusada por su padre, madre y tío / Diego Martin

Un estremecedor caso de abuso infantil sacude nuevamente a la región de Ñuble. Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a presidio perpetuo a los padres y al cuñado de una niña de 12 años de Bulnes, víctima de violaciones reiteradas entre 2021 y 2023.

La menor falleció en julio del año pasado tras caer desde el quinto piso del Hospital Regional de Chillán, donde se encontraba bajo una medida de protección.

ADN

La investigación, encabezada por el fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, permitió acreditar que los abusos se cometieron tanto en el hogar familiar como en la vivienda del cuñado.

Los hechos revelaron un nivel de violencia y perversión difícil de dimensionar: la madre no solo permitió las agresiones, sino que se concertó con el padre para violar a la niña, presenciando varios de los ataques sin impedirlos.

Revisa también

ADN

El cuñado, por su parte, también cometió violaciones cuando la menor estaba a su cuidado. A raíz de estos ataques, la niña quedó embarazada, y su gestación fue interrumpida en marzo de 2023 en el marco de la Ley 21.030, que permite la interrupción del embarazo por violación.

El fatal fin en Chillán

Tras conocerse los abusos, el Tribunal de Familia dispuso medidas de protección y la internación de la menor en el Hospital Regional de Chillán. Sin embargo, el 26 de julio de 2023, la niña cayó desde una ventana del recinto, sufriendo heridas fatales.

Su muerte generó una profunda conmoción en Bulnes y dio inicio a una serie de diligencias que culminaron con la detención de los tres responsables.

Además del presidio perpetuo, el tribunal impuso penas adicionales a los padres por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y por desacato.

“Ha sido una investigación compleja y dolorosa, más aún por el fallecimiento de la niña. Pero logramos obtener una condena ejemplar”, señaló la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, destacando que la declaración videograbada de la víctima fue clave para el fallo.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad