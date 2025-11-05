Presidio Perpetuo para el horror: padre, madre y cuñado son condenados por violaciones reiteradas a niña de 12 años en Bulnes

El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a tres personas a presidio perpetuo por violaciones reiteradas contra una niña de 12 años en Bulnes, región de Ñuble.

Los sentenciados son los padres de la víctima y su cuñado, cuyos nombres fueron reservados por orden judicial.

Además de las condenas por abuso sexual, los padres recibieron penas adicionales: 300 días de presidio por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, y el padre sumó otros 800 días por desacato.

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, destacó que se trata de “penas ejemplares” y valoró el resultado de una investigación “compleja, más aún considerando el triste fallecimiento de la niña”.

Los hechos

La víctima murió el 26 de julio de 2023 tras caer desde el quinto piso del Hospital Regional de Chillán, donde permanecía internada por orden del Juzgado de Familia de Bulnes.

En el juicio se utilizó una entrevista videograbada realizada a la menor antes de su muerte, la cual fue clave para acreditar los hechos.

Según detalló el fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, el padre cometía las violaciones de forma reiterada, con la complicidad de la madre, quien “facilitaba la ocurrencia del delito e incluso manipulaba a la víctima para que negara los abusos”.

En tanto, el cuñado también fue condenado por aprovechar momentos en que la niña estaba bajo su cuidado para agredirla sexualmente.

Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2023, tanto en la vivienda familiar como en el domicilio del cuñado, ambos en Bulnes. Durante la investigación se acreditó que la víctima tenía un embarazo de seis semanas, interrumpido legalmente en marzo de 2023 bajo la Ley 21.030 por causal de violación.