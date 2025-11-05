;

Presidio Perpetuo para el horror: padre, madre y cuñado son condenados por violaciones reiteradas a niña de 12 años en Bulnes

La menor, cuya declaración videograbada fue clave, murió en 2023 mientras estaba bajo protección estatal.

Nelson Quiroz

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial

El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a tres personas a presidio perpetuo por violaciones reiteradas contra una niña de 12 años en Bulnes, región de Ñuble.

Los sentenciados son los padres de la víctima y su cuñado, cuyos nombres fueron reservados por orden judicial.

Además de las condenas por abuso sexual, los padres recibieron penas adicionales: 300 días de presidio por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, y el padre sumó otros 800 días por desacato.

Revisa también

ADN

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, destacó que se trata de “penas ejemplares” y valoró el resultado de una investigación “compleja, más aún considerando el triste fallecimiento de la niña”.

Los hechos

La víctima murió el 26 de julio de 2023 tras caer desde el quinto piso del Hospital Regional de Chillán, donde permanecía internada por orden del Juzgado de Familia de Bulnes.

En el juicio se utilizó una entrevista videograbada realizada a la menor antes de su muerte, la cual fue clave para acreditar los hechos.

Según detalló el fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, el padre cometía las violaciones de forma reiterada, con la complicidad de la madre, quien “facilitaba la ocurrencia del delito e incluso manipulaba a la víctima para que negara los abusos”.

En tanto, el cuñado también fue condenado por aprovechar momentos en que la niña estaba bajo su cuidado para agredirla sexualmente.

Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2023, tanto en la vivienda familiar como en el domicilio del cuñado, ambos en Bulnes. Durante la investigación se acreditó que la víctima tenía un embarazo de seis semanas, interrumpido legalmente en marzo de 2023 bajo la Ley 21.030 por causal de violación.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad