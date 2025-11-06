;

Tras intensas lluvias: más de 25 mil hogares se encuentran sin luz en Santiago

Las comunas más afectadas son Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Lo Espejo.

Javiera Rivera

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / Diego Martin

El sistema frontal que afecta a la zona central del país ha dejado a más de 25 mil clientes sin suministro eléctrico en distintos puntos de la Región Metropolitana durante la noche de este jueves.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), las comunas más afectadas son Las Condes (8.624 usuarios), seguida por Lo Barnechea (2.801), Peñalolén (2.532) y Lo Espejo (2.466).

Otros sectores como Ñuñoa, Puente Alto, Independencia y Vitacura también registran cortes, mientras las cuadrillas de las empresas distribuidoras trabajan para restablecer el servicio.

Desde el organismo fiscalizador señalaron que los cortes se deben principalmente a la caída de ramas, acumulación de agua y fuertes ráfagas de viento que han dañado las líneas eléctricas.

Revisa también

ADN

Asimismo, reiteraron el llamado a los usuarios a reportar interrupciones a través de la plataforma en línea o mediante la aplicación móvil, con el fin de agilizar la atención de emergencias.

Finalmente, las autoridades mantienen monitoreo constante ante posibles nuevos cortes y emergencias derivadas del viento y las lluvias que se extenderían durante la madrugada.

ADN

SEC

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad