Tras intensas lluvias: más de 25 mil hogares se encuentran sin luz en Santiago

El sistema frontal que afecta a la zona central del país ha dejado a más de 25 mil clientes sin suministro eléctrico en distintos puntos de la Región Metropolitana durante la noche de este jueves.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), las comunas más afectadas son Las Condes (8.624 usuarios), seguida por Lo Barnechea (2.801), Peñalolén (2.532) y Lo Espejo (2.466).

Otros sectores como Ñuñoa, Puente Alto, Independencia y Vitacura también registran cortes, mientras las cuadrillas de las empresas distribuidoras trabajan para restablecer el servicio.

Desde el organismo fiscalizador señalaron que los cortes se deben principalmente a la caída de ramas, acumulación de agua y fuertes ráfagas de viento que han dañado las líneas eléctricas.

Asimismo, reiteraron el llamado a los usuarios a reportar interrupciones a través de la plataforma en línea o mediante la aplicación móvil, con el fin de agilizar la atención de emergencias.

Finalmente, las autoridades mantienen monitoreo constante ante posibles nuevos cortes y emergencias derivadas del viento y las lluvias que se extenderían durante la madrugada.