Una intensa tormenta eléctrica acompañada de fuertes lluvias afecta este jueves a Santiago, dejando más de 32 mil clientes sin suministro eléctrico en distintos puntos de la región Metropolitana.

El fenómeno, que combina precipitaciones y vientos, se mantendrá activo hasta cerca de las 02:00 horas de la madrugada del viernes, según los pronósticos.

Las comunas más afectadas por los cortes de energía han sido La Reina y Las Condes, aunque también se han registrado interrupciones en sectores del sur de la capital como La Pintana y Puente Alto.

Las lluvias también provocaron incidentes estructurales, como el colapso parcial del techo del Bazar ED, feria de moda y diseño que se realiza en el Parque Bicentenario de Vitacura, luego de que la acumulación de agua hiciera ceder la carpa principal.

Asistentes relataron momentos de pánico y tuvieron que evacuar rápidamente. En tanto, semáforos apagados y anegamientos se reportaron en Santiago Centro, y el Metro de Santiago debió cerrar una de las entradas de la estación Los Leones por acumulación de agua.

En suma, se reportan graves anegamientos en las calles de Macul.