Standly rompe el silencio tras detención por drogas: “Se han dicho muchas cosas que no son verdad”

El cantante urbano Standly se refirió públicamente a su detención en San Felipe, luego de que Carabineros lo sorprendiera transportando marihuana y manejando bajo sus efectos.

Según la policía, la fiscalización ocurrió en la madrugada del miércoles cuando el artista no respetó un semáforo en rojo ni la señal de “Pare” mientras conducía su vehículo.

Standly Ampliar

En la inspección, se encontraron dos bolsas de marihuana y el propio artista presentó un certificado de Farmacannabis vigente.

El mayor Hernán Díaz Cortés, subprefecto administrativo de la Prefectura Aconcagua, confirmó que se le realizó un examen toxicológico y un narcotest, ambos con resultado positivo, lo que derivó en su control de detención ante el Tribunal de Garantía de San Felipe.

¿Qué dijo Standly?

A través de sus historias en redes sociales, el artista negó irregularidades y aseguró que los medios han exagerado la situación.

“Sí, me detuvieron por portar marihuana, pero todo estaba en regla. Tengo receta médica que me permite usarla y transportarla por motivos terapéuticos. No fue nada ilegal ni como algunos medios lo hicieron ver”, sostuvo Strandly, quien agradeció el apoyo de sus seguidores y afirmó sentirse tranquilo y con la conciencia limpia.

A través de sus redes, Standly también denunció irregularidades en el procedimiento policial y señaló que algunas de sus pertenencias personales habrían quedado retenidas. “La situación se manejó mal, no se respetaron los protocolos y sentí mala intención en el procedimiento. Además, me faltan algunas cosas personales que estaban en el auto”, afirmó.

CAPTURA Ampliar

El artista, conocido por temas como Pégate, adelantó además novedades para sus seguidores: está grabando un nuevo video y prometió sorpresas que compartirá próximamente.