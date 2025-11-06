El sorpresivo rol que tendrá Jean Philippe Cretton de cara a las elecciones presidenciales 2025

Jean Philippe Cretton sorprendió a sus seguidores al anunciar que fue designado como vocal de mesa para las próximas elecciones. A través de su cuenta de Instagram, el periodista y animador de Mi nombre es compartió con humor y reflexión la noticia.

“Oye, estaba revisando el Servel, ¿lo revisaste ya o no? Salí vocal de mesa. Yo ayer hablando de que me gusta mucho la democracia, hoy día reviso el Servel, ¿lo revisaste ya o no? Revísalo, puede ser que traiga sorpresas. Y me tocó vocal de mesa, pero está lindo igual porque la democracia, que es un hermoso derecho, también tiene deberes, como todo derecho”, expresó el animador

El comunicador, que deberá presentarse el domingo 16 de noviembre, reconoció que el nombramiento lo tomó con sorpresa. “Así que voy a cumplir mi deber cívico, voy a estar de vocal de mesa”, afirmó.

A la vez, aprovechó el momento para plantear una inquietud a sus seguidores: “La cosa, la pregunta es, he hablado con gente que ha sido vocal de mesa y me dicen que se repite y se repite todo el tiempo, años, ¿es así? ¿Te ha tocado ser vocal de mesa? ¿Se repite todos los años? Y si es así, ¿por qué pasa eso, señor Servel? Yo amo el Servel, ¿pero por qué pasa eso?”.

Días antes, el conductor de TVN también había llamado la atención por sus comentarios sobre el cierre de Punta Peuco, afirmando: “que hoy día, 2025, se genere una polémica, en la cual se habla de estos ‘pobres abuelitos’, que también fueron condenados por la justicia, de la poca justicia que hemos tenido en torno a la dictadura..."

"Pero hay que se llama el sentido común y pareciera que la sensatez está pasando de moda”, añadió.