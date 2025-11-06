;

VIDEO. Día de furia de Raquel Argandoña en “Tal Cual”: se enojó con productora por particular detalle

La animadora, aunque intentó ocultar su molestia con humor, no pudo evitar sincerar su hastío.

Una particular situación se tomó la reciente emisión de Tal Cual, cuando Raquel Argandoña reaccionó con molestia al notar que otra integrante del programa llevaba un atuendo muy similar al suyo. La conductora no dejó pasar el detalle y expresó su incomodidad en pleno aire.

Por favor, alguien, cuando venga para acá, sáquese la chaqueta porque va a parecer que esta cuestión la compramos en una liquidación. Ya me embarró el día, te juro. La vi de negro, pero bastó que yo viniera con animal print para ponerse la cuestión”, lanzó entre risas y reclamos, tras ver a una colaboradora vistiendo una prenda con el mismo estampado animal print que ella.

Su comentario provocó las carcajadas de José Miguel Viñuela, quien bromeó: “¿Ella no se puede poner animal print?”. Sin dudarlo, La Quintrala replicó: “No cuando yo estoy aquí”. El animador continuó el juego con humor y explicó: “A la Raquel le carga eso. Dice ‘hoy día voy de blanco, ¿quién va de blanco en el programa?’. Nadie pude ir de blanco (...) Pero, ¿a qué hora tocan?”.

Sin ocultar su fastidio, Raquel Argandoña insistió: “Para entrar al estudio, se la saca, parece que lo hubiéramos comprado en liquidación. Me carga, me embarraron la tarde”.

Intentando calmar la situación, el exanimador de Mekano trató de encontrar una diferencia: “Ya, la tuya es blusa y la otra es chaqueta”. “Esta es chaqueta, ridículo”, lo corrigió ella.

Más tarde, Viñuela notó su silencio y comentó: “Estás con ganas tú de hablar ah. Se cruzó con la chaqueta”. Raquel respondió con humor: “Se me incrustó. Me anulé”.

