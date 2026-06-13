Álvaro Ortiz asume la presidencia de la DC y marca distancia con Kast: “Somos oposición, pero no de trinchera”

La Democracia Cristiana (DC) inició una nueva etapa política este sábado con la asunción del diputado Álvaro Ortiz como presidente de la colectividad para el período 2026-2028.

La ceremonia, realizada en la sede nacional del partido, reunió a más de 300 militantes e invitados de distintas fuerzas de oposición y estuvo marcada por la definición del papel que asumirá la falange frente al gobierno del presidente José Antonio Kast.

En su primera intervención como timonel democratacristiano, Ortiz realizó un diagnóstico crítico del escenario nacional y sostuvo que el país enfrenta un momento complejo marcado por la incertidumbre y la preocupación ciudadana.

“La Democracia Cristiana no puede ser indiferente. Tenemos el desafío de construir una alternativa que ofrezca un camino donde recuperemos la tranquilidad para nuestra vida cotidiana”, afirmó el parlamentario.

La DC se declara oposición, pero apuesta por el diálogo

Uno de los mensajes más relevantes de la jornada fue la definición explícita del rol opositor que tendrá la colectividad durante la administración de Kast. Ortiz aseguró que la DC ejercerá una labor fiscalizadora, pero descartó una estrategia basada en la confrontación permanente.

“Lo decimos con claridad y sin ambigüedad: somos oposición al gobierno del presidente José Antonio Kast. Pero nuestra oposición no es la del bloqueo ni la de la trinchera”, señaló.

El nuevo líder democratacristiano agregó que el partido buscará impulsar propuestas concretas y colaborar cuando las medidas beneficien a la ciudadanía. “Chile necesita menos confrontación y más soluciones”, sostuvo.

Asimismo, Ortiz enfatizó que la colectividad mantendrá independencia respecto de las administraciones recientes. “La Democracia Cristiana no fue parte ni del gobierno de Gabriel Boric, ni mucho menos somos parte del gobierno del presidente Kast”, afirmó al cierre de la ceremonia.

La actividad también incluyó un homenaje al exparlamentario democratacristiano Rodolfo Seguel Molina y a María Ignacia González, concejala de Villa Alegre que permanece desaparecida.