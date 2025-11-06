Reestructuración total en TV+: solo dos de sus programas se salvarían de la ola de cancelaciones

El canal TV+ se encuentra en medio de una importante reestructuración que implicaría la salida de múltiples programas de su programación habitual. La señal mantendría únicamente tres espacios al aire, mientras que otros estarían próximos a finalizar.

La primera señal de estos cambios fue la salida de Matías Burboa y Claudia Salas del noticiero “TV+ Informa”, lo que generó especulaciones sobre el fin del espacio conducido por Ivette Vergara y Álvaro Escobar. De hecho, El Filtrador da por hecha su cancelación. En declaraciones con LUN, Claudia Salas confirmó que el canal está reduciendo tanto su contenido como su infraestructura.

Otro de los programas que estaría en la cuerda floja es el espacio vespertino del tarotista Pedro Engel. Aunque no hay confirmación oficial, publicaciones recientes en redes sociales del conductor han sido interpretadas como una despedida, lo que ha alimentado los rumores sobre su salida.

Según información de El Filtrador, fuentes internas del canal aseguran que serán dos los programas propios de la señal que seguirán en pantalla.

El espacio de farándula Sígueme, conformado por Julia Vial, Daniela Aránguiz, Catalina Pulido, Michael Roldán y Sergio Marabolí, continuará. La misma suerte correrá con Tal Cual, conducido por José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña.

A estos se suma Noche de Suerte, que junto a otros programas externos, continuará emitiéndose debido a que, a diferencia de los espacios anteriormente mencionados, no tiene la misma dependencia de los recursos e infraestructura de la estación.