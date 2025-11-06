Un fuerte enfrentamiento televisivo con la diputada Camila Flores terminó en la abrupta salida del abogado y candidato a diputado por el distrito 11, Rodrigo Rettig, del programa Sin Filtros.

Todo partió cuando la militante de RN interpeló al abogado: “¿Por cuántos colegios tú pasaste antes de llegar al colegio público?”. Rettig contestó con calma: “Por dos colegios”. Sin embargo, la parlamentaria continuó: “¿Y por qué tuviste que salirte de esos colegios? ¿O te echaron?”, lo que generó que la apoyara Gonzalo Feito, quien metió cizaña sobre el tema y contra el jurista.

“Me echaron de los dos colegios (...) Mire, mi madre en el año 94, que en paz descanse porque murió el año 2012, tenía problemas de adicción. Yo tenía 11 años cuando estaba en el colegio Thomas Morus y me tenía que ir tomando un bus golondrina en Estación Central a la casa de mis abuelos que vivían en La Cruz”, explicó enseguida el militante del Partido Liberal.

“Yo tenía 11 años y me echaron de ese colegio producto de que yo tenía un conflicto familiar, como miles de familias tienen. ¿Y usted me quiere achacar ahora de que el problema de mi madre, que está en el cielo, yo tengo un problema porque me echaron del colegio?”, añadió.

A medida que la discusión subía de tono, Rettig expresó su malestar: “Yo me tengo que calmar porque usted me está tocando una fibra emocional muy, muy fuerte (...) Usted está haciendo un ataque muy artero (...) No puedo creer que sus asesores le quieren sacar en cara a Rodrigo Rettig de que lo echaron de dos colegios producto de los problemas que tenía mi madre, que en paz descanse”.

El abogado enfatizó además que “yo era un niño que no tenía ninguna responsabilidad de eso. Y eso es lo que ustedes nunca han entendido por qué ustedes no creen en el mérito. Ustedes no creen en el mérito real (...) Ustedes no entienden cómo es la vida en sociedad, porque tú piensas que el alumno era malo y no tenías idea de lo que pasa detrás en la familia”.

Visiblemente afectado, anunció su salida del programa: “Que les vaya bien, yo no vuelvo más acá (...) En honor a mi madre, yo me voy”. Tras eso, se retiró del estudio mientras Gonzalo Feito intentaba bajar la tensión y defender a la diputada Camila Flores.

El Partido Liberal y el propio Rettig emitieron comunicados

Horas después del incidente, Rodrigo Rettig publicó un video y un comunicado. “Ella (Camila Flores) dice que no habló de mi madre, pero cuando uno toca la infancia de una persona, toca su historia completa. No se puede separar al niño de lo que vivía en su casa. Y eso, simplemente, no está en su caja de herramientas”,

“Tengo 42 años, y cuando tenía 11, simplemente era un niño viviendo lo que le tocó. No fui el culpable de esa historia, pero sí el responsable de haberla transformado. Y por eso hoy defiendo que ningún niño tenga que cargar con lo que los adultos no supieron resolver”, concluyó el candidato por el distrito 11.

Posteriormente, su colectividad lo respaldó: “El Partido Liberal condena los ataques personales de la diputada Camila Flores contra nuestro candidato Rodrigo Rettig. La política debe ser un espacio de respeto y diálogo, no de agresión ni deshumanización. Reafirmamos nuestro compromiso con una política empática y digna”.

