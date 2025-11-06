;

VIDEO. “VAAAAAAAAMOOOOOO”: Javier Milei celebró invitación a cantar con AC/DC, pero todo era una noticia falsa

El mandatario argentino compartió un montaje con el logo de Clarín y luego eliminó la publicación tras ser desmentido.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images

El presidente argentino, Javier Milei, volvió a ser protagonista en redes sociales luego de compartir una noticia falsa que aseguraba que la legendaria banda AC/DC lo había invitado a cantar con ellos en su show programado para marzo de 2026 en el estadio River Plate.

Entusiasmado, el mandatario publicó en su cuenta de X un mensaje eufórico que decía “VAAAAAAAAMOOOOOO”, acompañado de una captura del supuesto anuncio. Sin embargo, la publicación resultó ser completamente falsa y fue eliminada poco después.

ADN

Captura Clarín

La noticia inventada —difundida con el logo del diario Clarín— surgió tras la confirmación oficial del regreso de AC/DC a Argentina con su gira Power Up Tour, lo que dio un aire de verosimilitud al montaje.

Revisa también

ADN

El tuit que Milei replicó provenía del usuario @gorrasdelcielo, quien escribió en tono humorístico: “Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck”. No obstante, una vez verificada la falsedad del contenido, el mandatario eliminó su publicación, aunque las capturas comenzaron a circular rápidamente y se viralizaron en distintos portales y cuentas opositoras.

El episodio ocurre pocas semanas después de que el propio Milei protagonizara un show musical en el Movistar Arena, donde interpretó clásicos del rock argentino y temas de artistas como Charly García y Sandro durante la presentación de su libro La construcción del milagro.

La gira Power Up Tour traerá nuevamente a AC/DC a Sudamérica tras 16 años. La banda tocará en Argentina el 23 de marzo de 2026 y en Chile el 11 de marzo, presentando su disco Power Up (2020), dedicado al fallecido guitarrista Malcolm Young. La venta de entradas comenzará este viernes a través de All Access.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad