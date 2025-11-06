VIDEO. “VAAAAAAAAMOOOOOO”: Javier Milei celebró invitación a cantar con AC/DC, pero todo era una noticia falsa
El mandatario argentino compartió un montaje con el logo de Clarín y luego eliminó la publicación tras ser desmentido.
El presidente argentino, Javier Milei, volvió a ser protagonista en redes sociales luego de compartir una noticia falsa que aseguraba que la legendaria banda AC/DC lo había invitado a cantar con ellos en su show programado para marzo de 2026 en el estadio River Plate.
Entusiasmado, el mandatario publicó en su cuenta de X un mensaje eufórico que decía “VAAAAAAAAMOOOOOO”, acompañado de una captura del supuesto anuncio. Sin embargo, la publicación resultó ser completamente falsa y fue eliminada poco después.
La noticia inventada —difundida con el logo del diario Clarín— surgió tras la confirmación oficial del regreso de AC/DC a Argentina con su gira Power Up Tour, lo que dio un aire de verosimilitud al montaje.
El tuit que Milei replicó provenía del usuario @gorrasdelcielo, quien escribió en tono humorístico: “Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck”. No obstante, una vez verificada la falsedad del contenido, el mandatario eliminó su publicación, aunque las capturas comenzaron a circular rápidamente y se viralizaron en distintos portales y cuentas opositoras.
El episodio ocurre pocas semanas después de que el propio Milei protagonizara un show musical en el Movistar Arena, donde interpretó clásicos del rock argentino y temas de artistas como Charly García y Sandro durante la presentación de su libro La construcción del milagro.
La gira Power Up Tour traerá nuevamente a AC/DC a Sudamérica tras 16 años. La banda tocará en Argentina el 23 de marzo de 2026 y en Chile el 11 de marzo, presentando su disco Power Up (2020), dedicado al fallecido guitarrista Malcolm Young. La venta de entradas comenzará este viernes a través de All Access.
