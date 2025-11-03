;

Violento asalto en Puente Alto: familia con niños vive minutos de horror durante robo en su casa

Los delincuentes irrumpieron armados en plena madrugada, intimidando a los moradores antes de huir con un millonario botín.

Un violento asalto afectó durante la madrugada de este lunes a una familia en la comuna de Puente Alto, luego de que al menos tres delincuentes ingresaran a su vivienda armados y con objetos contundentes, intimidando a los moradores, entre ellos niños y adultos mayores.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Alcalde Manuel Muñoz Bahamondes donde los asaltantes irrumpieron por la fuerza para registrar las distintas habitaciones del inmueble en busca de dinero y especies de valor.

Según los primeros antecedentes entregados por el comisario Andrés Alvarado, de la Brigada Investigadora de Robos Sur (Biro Sur) de la Policía de Investigaciones (PDI), los sujetos “intimidaron a los moradores, revisaron las dependencias y sustrajeron joyas, dinero en efectivo, consolas y artículos electrónicos”.

Tras cometer el delito, los delincuentes huyeron con dirección desconocida. Hasta el momento, el avalúo de las pérdidas es preliminar, pero la familia estima que los bienes robados alcanzan un monto significativo.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur, personal de la PDI realizó diversas diligencias en el lugar, incluyendo la toma de declaraciones y el trabajo del Laboratorio de Criminalística Central, con el objetivo de levantar huellas u otras evidencias que permitan identificar a los responsables.

El comisario Alvarado señaló que “se están realizando peritajes especializados para determinar si esta banda ha participado en otros delitos similares en la comuna u otras zonas del sector sur de la capital”. Asimismo, indicó que aún no se descarta que los autores hayan marcado previamente el domicilio o aprovechado alguna vulnerabilidad de seguridad.

