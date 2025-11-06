VIDEO. Los Tenores, entre la victoria de la U ante Everton y el diálogo con Walter Montillo
En el programa de este jueves, nuestros panelistas también comentaron las últimas novedades de Colo Colo y el nuevo lío en el fútbol chileno que golpea a San Marcos de Arica.
En la edición de Los Tenores de este jueves 6 de noviembre, nuestros panelistas repasaron la victoria de Universidad de Chile por 2-0 sobre Everton de Viña del Mar, en el duelo pendiente de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.
Cristian Arcos, Francisco Mouat, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas también conversaron con el exvolante y capitán de la U, Walter Montillo, a casi un mes de su partido de despedida en el Estadio Nacional.
Además, conocieron las últimas novedades de la selección chilena en el Mundial Sub 17 de Qatar, escucharon las declaraciones de Arturo Vidal sobre el presente de Colo Colo y comentaron el nuevo lío en el fútbol chileno que golpea a San Marcos de Arica.
Revive la edición de Los Tenores de este jueves 6 de noviembrey no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
