;

VIDEO. Los Tenores, entre la victoria de la U ante Everton y el diálogo con Walter Montillo

En el programa de este jueves, nuestros panelistas también comentaron las últimas novedades de Colo Colo y el nuevo lío en el fútbol chileno que golpea a San Marcos de Arica.

Bastián Lizama

ADN Radio

ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este jueves 6 de noviembre, nuestros panelistas repasaron la victoria de Universidad de Chile por 2-0 sobre Everton de Viña del Mar, en el duelo pendiente de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Cristian Arcos, Francisco Mouat, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas también conversaron con el exvolante y capitán de la U, Walter Montillo, a casi un mes de su partido de despedida en el Estadio Nacional.

Revisa también:

ADN

Además, conocieron las últimas novedades de la selección chilena en el Mundial Sub 17 de Qatar, escucharon las declaraciones de Arturo Vidal sobre el presente de Colo Colo y comentaron el nuevo lío en el fútbol chileno que golpea a San Marcos de Arica.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 6 de noviembrey no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad