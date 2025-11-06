;

Lo venden en todas las farmacias: demuestran que este suplemento alimentario reduce la agresividad hasta en un 28%

La investigación realizada por la Universidad de Pensilvania fue publicada en la revista Aggression and Violent Behavior.

Lo venden en todas las farmacias: demuestran que este suplemento alimentario reduce la agresividad hasta en un 28%

Un metaanálisis de la Universidad de Pensilvania reunió 29 ensayos clínicos aleatorizados (3.918 participantes, realizados entre 1996 y 2024) y encontró que la suplementación con ácidos grasos omega-3 —presentes en cápsulas de aceite de pescado y en pescados grasos— se asocia a una disminución modesta pero consistente de la agresividad, de hasta 28%.

El efecto apareció en distintos grupos etarios (infancia a adultos mayores), en hombres y mujeres, y tanto en agresión reactiva (ante provocación) como proactiva (planificada). La investigación fue publicada en la revista Aggression and Violent Behavior.

Los autores sostienen que, si bien el omega-3 no es “una solución mágica”, hay evidencia suficiente para considerarlo como complemento en contextos comunitarios, clínicos o incluso del sistema de justicia. “Como mínimo, madres y padres que buscan tratamiento para un niño agresivo deberían saber que una o dos porciones adicionales de pescado a la semana también podrían ayudar”, planteó el neurocriminólogo Adrian Raine, publica ScienceAlert.

El equipo propone que el beneficio estaría mediado por la reducción de la inflamación y el apoyo a procesos cerebrales clave, mecanismos en los que los omega-3 ya han mostrado efectos. El hallazgo se suma a evidencias previas que relacionan estos ácidos grasos con menor riesgo cardiovascular y con beneficios potenciales en salud mental (como la prevención de esquizofrenia).

Aun así, los investigadores llaman a realizar estudios más largos y amplios para precisar dosis, duración y subgrupos que más se benefician. Por ahora, la recomendación práctica es prudente: el omega-3 puede ser un apoyo adicional —nunca un reemplazo— de las intervenciones conductuales y tratamientos indicados por profesionales de la salud.

