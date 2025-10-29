;

¿Cómo las grullas de cuello negro miden la salud del ecosistema? Esta es su relación con el cambio climático

Conocido como el “Tercer Polo” de la Tierra, Xizang es la cuna de la grulla negra, un verdadero barómetro ambiental.

Agencia Xinhua

¿Cómo las grullas de cuello negro miden la salud del ecosistema? Esta es su relación con el cambio climático / Jiang Fan

Xizang es una vasta meseta donde un rico y diverso ecosistema prospera en armonía. En el verano de 2024, reporteros de Xinhua se adentraron en su remota región septentrional y capturaron imágenes únicas de la vida silvestre, así como historias inéditas de las tierras altas.

Sobrevolando la meseta Qinghai-Xizang, la grulla de cuello negro es más que un ave: es un símbolo del equilibrio de la naturaleza y un centinela del cambio climático. Un reportaje de Xinhua muestra la importancia de protegerla.

