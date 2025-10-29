¿Cómo las grullas de cuello negro miden la salud del ecosistema? Esta es su relación con el cambio climático / Jiang Fan

Xizang es una vasta meseta donde un rico y diverso ecosistema prospera en armonía. En el verano de 2024, reporteros de Xinhua se adentraron en su remota región septentrional y capturaron imágenes únicas de la vida silvestre, así como historias inéditas de las tierras altas.

Sobrevolando la meseta Qinghai-Xizang, la grulla de cuello negro es más que un ave: es un símbolo del equilibrio de la naturaleza y un centinela del cambio climático. Un reportaje de Xinhua muestra la importancia de protegerla.