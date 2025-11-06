Ley del vaso de agua: de qué trata y cómo afectará al funcionamiento de todos los restaurantes en Chile

Esta semana la Comisión de Salud del Senado dejó en condiciones de ser votado en Sala el proyecto conocido como “Ley del vaso de agua”. Así, su aprobación estaría cada vez más cerca.

En simple, la propuesta sumará una nueva obligación para los establecimientos comerciales cuya actividad consista en la venta de alimentos. La lista incluye a sitios como restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida.

“Deberán poner a disposición de sus clientes, en sus mesas o en proximidad a ellos y sin necesidad de requerimiento previo, un recipiente con agua potable en cantidad suficiente para su consumo”, se explica.

“Su provisión tendrá carácter gratuito y será considerada un servicio complementario a la oferta del establecimiento”, se puede leer en el texto que recibió el visto bueno esta semana.

Previamente, se debatió si era pertinente establecer multas en caso de no cumplir con la medida e incluso se calculó una sanción económica de 1 a 10 UTM anuales. Finalmente, se descartó.

Los parlamentarios acordaron que las multas quedarán asociadas a la gestión de las secretarías regional del Ministerio de Salud como parte de su propia fiscalización a este tipo de lugares.

Con anterioridad, el pasado viernes 25 de abril, la senadoraXimena Ordenes y sus pares Iván Flores , Francisco Chahuán, Sergio Gahona y Juan Luis Castro aprobaron en general la propuesta en primer trámite.