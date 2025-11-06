;

Ley del vaso de agua: de qué trata y cómo afectará al funcionamiento de todos los restaurantes en Chile

El proyecto está ad portas de ser aprobado.

Javier Méndez

Ley del vaso de agua: de qué trata y cómo afectará al funcionamiento de todos los restaurantes en Chile

Esta semana la Comisión de Salud del Senado dejó en condiciones de ser votado en Sala el proyecto conocido como “Ley del vaso de agua”. Así, su aprobación estaría cada vez más cerca.

En simple, la propuesta sumará una nueva obligación para los establecimientos comerciales cuya actividad consista en la venta de alimentos. La lista incluye a sitios como restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida.

Revisa también:

ADN

“Deberán poner a disposición de sus clientes, en sus mesas o en proximidad a ellos y sin necesidad de requerimiento previo, un recipiente con agua potable en cantidad suficiente para su consumo”, se explica.

“Su provisión tendrá carácter gratuito y será considerada un servicio complementario a la oferta del establecimiento”, se puede leer en el texto que recibió el visto bueno esta semana.

Previamente, se debatió si era pertinente establecer multas en caso de no cumplir con la medida e incluso se calculó una sanción económica de 1 a 10 UTM anuales. Finalmente, se descartó.

Los parlamentarios acordaron que las multas quedarán asociadas a la gestión de las secretarías regional del Ministerio de Salud como parte de su propia fiscalización a este tipo de lugares.

Con anterioridad, el pasado viernes 25 de abril, la senadoraXimena Ordenes y sus pares Iván Flores , Francisco Chahuán, Sergio Gahona y Juan Luis Castro aprobaron en general la propuesta en primer trámite.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad