VIDEO. Matthei defiende videoclip de trap tras críticas republicanas: “No degrada a nadie”

La candidata de Chile Vamos señaló que la pieza audiovisual realiza una crítica “poniendo sobre la mesa asuntos que están pendientes”.

Mario Vergara

Diana Copa

La candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, defendió el videoclip de trap que lanzó esta mañana con críticas al gobierno y a la abanderada oficialista Jeannette Jara, además del postulante del Partido Republicano.

En entrevista con Radio Imagina, la aspirante sostuvo que la pieza “no es despectiva hacia nadie” y que el objetivo fue instalar temas de campaña de manera directa.

Matthei afirmó que el registro “no degrada a nadie”, aludiendo a conceptos que circularon en redes tras la publicación del video. Según explicó, la intención fue confrontar propuestas y diagnósticos, “poniendo sobre la mesa asuntos que están pendientes”.

Estrategia digital y público objetivo

La candidata reconoció que el voto joven ha sido un segmento esquivo para su comando y que el formato musical responde a una estrategia para ampliar audiencias. En esa línea, señaló que el propio videoclip incluye mensajes programáticos, con ejes que —aseguró— su equipo busca posicionar en la recta final de la campaña.

Durante el contacto radial, Matthei insistió en que la pieza es una forma de interpelar al electorado joven con códigos culturales actuales, sin renunciar al contenido. “La idea es comunicar propuestas en formatos que la gente efectivamente consume”, apuntó.

