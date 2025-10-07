;

VIDEO. Donald Trump celebrará su cumpleaños con un evento de UFC en la Casa Blanca: se espera una cartelera histórica

El 14 de junio de 2026, el octágono más importantes de las MMA se trasladará al palacio de Washington.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Chris Unger

Sabido es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un gran fanático de la UFC y de los deportes de contacto en general.

De hecho, se le ha visto en distintos eventos de la compañía de artes marciales mixtas, e incluso ha comentado algunos combates en la mesa de transmisión junto a Dana White, presidente de la empresa.

Esta estrecha relación entre Trump y el jefe de la UFC había despertado rumores sobre la posibilidad de llevar el octágono más importante de las MMA a la Casa Blanca, para realizar allí una cartelera que sería catalogada como la más grande de todos los tiempos.

Finalmente, el deseo del mandatario norteamericano se hará realidad. Fue el propio Trump quien lo anunció durante un acto con personal militar en la Estación Naval de Norfolk, en Virginia. “El 14 de junio de 2026 tendremos una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca”, afirmó.

La fecha es especialmente significativa, ya que coincide con su cumpleaños número 80 y con el inicio de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Una cartelera histórica para la UFC en la Casa Blanca

Con el evento ya confirmado en los jardines de la residencia presidencial en Washington, solo resta definir los combates, que, según los rumores, podrían incluir algunos de los duelos más esperados del momento.

Las primeras informaciones apuntan al posible regreso de Conor McGregor a la compañía para esta ocasión. También se especula con la vuelta de Jon Jones, quien incluso fue desafiado por Alex Pereira este sábado, quien lo retó tras recuperar su título de peso semicompleto ante Magomed Ankalaev.

