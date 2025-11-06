La modelo y ex Miss Chile, Emilia Dides, compartió este jueves una tierna y creativa revelación de género junto a su pareja, el exjugador de la NFL Sammis Reyes.

A través de un video en Instagram, la pareja aparece recorriendo un laberinto mientras a su alrededor revolotean pájaros azules y rosados.

La escena culmina con un beso en medio de una nube de humo rosado, confirmando que esperan a una niña.

“Eres todo lo que esperábamos”

“Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos”, escribió Dides, emocionada, en la publicación que superó los 35 mil ‘me gusta’ en solo minutos.

Reyes respondió al mensaje con ternura: “Vamos a tener una princesita. Gracias por darme el regalo más lindo del mundo. Te amo con todo mi corazón”.

La pareja, que vive una de las etapas más especiales de su relación, recibió una ola de felicitaciones de parte de amigos y seguidores en redes sociales.