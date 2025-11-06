“Me debí haber negado rotundamente”: Inna Moll ofrece disculpas por video donde simula consumir droga y reveló que fue motivada por un maquillador

La representante chilena en el Miss Universo 2025, Inna Moll, enfrenta una fuerte controversia mientras se prepara para el certamen en Tailandia tras la difusión de un video en el que simula consumir drogas.

La grabación, divulgada en redes sociales bajo el trend “Addicted to You”, muestra a la modelo usando polvos de maquillaje como si fueran cocaína, una escena que desató gran revuelo.

El registro, inspirado en una tendencia popular que utiliza la canción de Shakira para mostrar transformaciones de maquillaje, fue grabado bajo la incitación de un maquillador, según detalló la propia modelo.

En respuesta a la ola de críticas, la Moll optó por ofrecer una disculpa pública desde Tailandia, país anfitrión de Miss Universo este año y poner paños fríos en un momento clave.

La influencer y Miss Chile: Inna Moll haciendo el polémico trend de “Addicted to you” 😅🎶 pic.twitter.com/2IS4fobYt7 — Miss Coronas (@miss_coronas) November 6, 2025

“La persona que subió ese video fue un maquillador. Ese maquillador me dijo: ‘Graba esto’”, comenzó diciendo, haciendo hincapié en que le insistió.

“No me negué. Me debí haber negado rotundamente y no haberlo hecho”, reflexionó la influencer de 28 años en su publicación dando las excusas correspondientes al caso.

“Lamento mucho si alguna persona se sintió pasada a llevar”, finalizó con autocrítica, pero dejando en claro en que fue insistida por un tercero.

La hermosa Inna Moll explica la razón por la cual hizo el video que la tiene en boca de todos. pic.twitter.com/TLxNsHNtRg — Miss Coronas (@miss_coronas) November 6, 2025

Expectativas en la competencia

El certamen Miss Universo 2025 está programado para el próximo 21 de noviembre en Tailandia, y el incidente ha puesto el foco de atención sobre la participación chilena.

De todas formas, Inna Moll pretende dejar un mensaje de cierre en tono positivo, asegurando estar enfocada en su preparación y reiterando su afecto por sus seguidores.

La situación ofrece una radiografía de los riesgos de las redes sociales en contextos internacionales y en la proyección de figuras públicas, especialmente cuando los contextos culturales pueden infligir matices inesperados a simples interacciones digitales.

Aún así, las expectativas por lo que pueda lograr la representante chilena están por lo más alto, ilusionando a todo un país para el certamen de belleza más importante.