Netflix sigue apostando por la adaptación de videojuegos y prepara la serie de un clásico título de los 90

Las compañías de streaming siguen apostando fuertemente por la adaptación de videojuegos, llevando reconocidas historias a formatos de series o películas.

En esta oportunidad, Netflix prepara un nuevo proyecto que despertó el interés de los fanáticos en todo el mundo. Y es que traerán a la pantalla chica un clásico de los 90.

Se trata nada más y nada menos que de Crash Bandicoot. El carismático marsupial está listo para una nueva aventura que promete encantar a sus fieles seguidores y cautivar a nuevas generaciones.

El icónico personaje de Activision llegará con una serie animada de la mano de WildBrain Studios en colaboración con ‘La Gran N’. Hay que recordar que esta es la primera vez que llega bajo este formato.

El título debutó en 1996 para el primer PlayStation, desarrollado por Naughty Dog. La franquicia se destacó por su combinación de diseño 2D y 3D, ofreciendo una experiencia innovadora para la época.

Con su actitud audaz y su estilo único, Crash rápidamente se convirtió en un rival digno de Super Mario, consolidándose como uno de los personajes más queridos de la industria.

Tras un período de silencio, la franquicia experimentó un renacimiento en 2017 con el lanzamiento de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, un remake de los tres primeros juegos que recibió elogios tanto de críticos como de jugadores.

Este éxito fue seguido por Crash Team Racing Nitro-Fueled en 2019 y Crash Bandicoot 4: It’s About Time en 2020, consolidando el regreso del marsupial a la cima del mundo gamer.

Expectativas a futuro

La serie animada de Crash Bandicoot en Netflix representa una nueva etapa en la expansión de la franquicia, llevando al personaje a una audiencia más amplia y diversa.

Con WildBrain al mando, se espera una producción de alta calidad que capture la esencia del personaje y su universo. Aunque aún no se han divulgado detalles específicos, la colaboración con un estudio de renombre genera altas expectativas.

Mientras tanto, los fanáticos continúan disfrutando de las aventuras del marsupial en los videojuegos, esperando con ansias su próxima aparición en la pantalla chica.

Con este nuevo proyecto, Crash Bandicoot demuestra que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo un personaje relevante y querido por generaciones de jugadores.