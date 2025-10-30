PlayStation Plus: estos son todos los juegos gratis para noviembre de 2025

Desde Sony Interactive Entertainment (SIE) ya dieron a conocer los juegos que estarán disponibles para su descarga sin costo adicional durante el mes de noviembre, solamente con la suscripción a PlayStation Plus.

Como es costumbre, el mundo gamer se mantuvo atento a qué títulos son los elegidos por la compañía. Finalmente ya se conocen las elecciones y volverán a ser tres entregas.

Es importante aclarar que se trata de los videojuegos mensuales que va entregando PS Plus para sus suscriptores. Vale decir, solo basta con el acceso al nivel Essential, el más básico de todos.

De esta manera, llegan a complementar el Catálogo de Juegos, que varía según el nivel de servicio que se tenga contratado, pero no corresponden a la misma lista.

Los juegos estarán disponibles desde el martes 4 y se mantendrán hasta el 1 de diciembre. Hay que recordar que una vez sean agregados a tu biblioteca, pueden ser conservados y tener acceso a ellos en cualquier momento, siempre y cuando la suscripción a Plus siga activa. Aún te quedan algunos días para descagar los títulos octubre.

Revisa los juegos para octubre de 2025 a continuación :

Stray

Perdido, herido y solo, un gato callejero debe desentrañar un antiguo misterio para escapar de una antigua ciudad olvidada. Stray es un juego de aventuras de gato en tercera persona ambientado en los detallados callejones iluminados por luces de neón de una ciudad cibernética en decadencia y los entornos turbios de su sórdido submundo.

Desarrollado por BlueTwelve Studio y lanzado originalmente en 2022, la historia y su jugabilidad supo cautivar a la comunidad y recibió varias nominaciones y diversos premios. SU valor actual en PlayStation Store es de US$29.99. Puedes revisar todos los detalles AQUÍ.

EA Sports WRC 24

El equipo que desarrolló la premiada serie Rally Dirt nos trae el nuevo juego oficial del Campeonato Mundial de Rally de la FIA. Hecho sobre los cimientos de más de 25 años del célebre legado del juego de rally de Codemasters, EA Sports WRC te permite controlar el volante de los autos de WRC, WRC2 y Junior WRC de la temporada 2024.

Los modos adicionales incluyen Carrera, Campeonato, Contrarreloj, Multijugador con juego cruzado, Rally de regularidad y un editor de diseños detallado, lo que ofrece una experiencia completa de WRC. Su precio en la Store es de US$49.99 (US$44.99 con EA Play). Revisa más detalles AQUÍ.

Totally Accurate Battle Simulator

Sé el líder de los guerreros tambaleantes rojos y azules de tierras antiguas, lugares espeluznantes y mundos de fantasía. Ve cómo luchan en simulaciones realizadas con el sistema de física más tambaleante jamás creado.

Lanzado originalmente en 2019, este título desarrollado por Landfall Games y 24 Bit Games (PTY) LTD. ha sabido ganarse un espacio en su género de forma independiente. Su precio en la Ps Store es de US$19.99. Conoce más AQUÍ.