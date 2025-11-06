“Emergencia de desigualdad”: el 1% más rico capturó el 41% de la nueva riqueza global desde el 2000 / claffra

El mundo se encuentra inmerso en una “emergencia de desigualdad”, de acuerdo con la advertencia central de un informe trascendental encargado por la presidencia del G-20. El estudio, presentado este martes, no solo ofrece cifras que dimensionan la magnitud del problema, sino que propone una medida institucional clave: la creación de un panel internacional e independiente dedicado a orientar las políticas públicas contra esta crisis.

El economista estadounidense y premio Nobel, Joseph Stiglitz, quien preside el comité de seis expertos a cargo del informe, describió el momento actual como un “punto de inflexión”. Stiglitz señaló que existe una “crisis de desigualdad” con dimensiones que trascienden lo económico, afectando incluso los sistemas democráticos, debido a la alta concentración de riqueza en manos de un pequeño grupo de privilegiados.

El informe, elaborado por el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global, y solicitado por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, revela datos impactantes basados en el World Inequality Lab. Entre los años 2000 y 2024, el 1% más rico del planeta capturó el 41% de toda la nueva riqueza generada. En marcado contraste, la mitad más pobre de la población mundial solo recibió el 1% de esa nueva riqueza.

Adriana E. Abdenur, científica social brasileña y coautora del estudio, explicó que el sistema económico actual “no está proporcionando bienestar, dignidad ni políticas públicas para la mayoría de la población mundial”. Este desequilibrio se ejemplifica en que el 1% más rico vio crecer su riqueza en un promedio de 1.3 millones de dólares desde el año 2000, frente a un aumento de solo 585 dólares para el promedio de la mitad más pobre del planeta.

Stiglitz subrayó el riesgo de entrar en un “círculo vicioso” donde una desigualdad excesiva permite a los más ricos “establecer las reglas del juego” para preservar su fortuna, haciendo extremadamente difícil revertir la situación. El economista enfatizó que la desigualdad de ingresos y riqueza se traduce directamente en desigualdades en salud, acceso a la justicia y oportunidades.

El panorama es sombrío. El estudio indica que el 83% de los países, que representan el 90% de la población mundial, cumplen la definición del Banco Mundial de “alta desigualdad”. Si bien la brecha entre individuos a nivel global se ha reducido ligeramente, la desigualdad interna dentro de los países se ha disparado. La riqueza de los multimillonarios alcanza el 16% del PIB global, el nivel más alto registrado en la historia.

En contraposición a esta concentración de riqueza, un 25% de la población mundial (2.300 millones de personas) padece inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que implica saltarse comidas de forma regular. Esta cifra representa un aumento de 335 millones de personas desde 2019.

El informe también establece vínculos claros entre el incremento de la desigualdad y la erosión democrática. Se advierte que los países con altos niveles de desigualdad tienen siete veces más probabilidades de experimentar un declive democrático que aquellos más equitativos. Los expertos señalan que la riqueza extrema se convierte en una vía de acceso a desigualdades políticas, como la capacidad de influir en los procesos políticos y el acceso a la justicia.