VIDEO. Jean Philippe Cretton furioso con Rayén Araya por rumores de romance: lanzó dura declaración

El animador alzó la voz luego de que lo vincularan con su compañera en el programa Power Trío.

Soledad Reyes

Jean Philippe Cretton furioso con Rayén Araya por rumores de romance: lanzó dura declaración

Los vincularon y ella dio una entrevista hablando de un posible romance. Un hecho que molestó a Jean Philippe Cretton a tal punto que estaría furioso con Rayén Araya.

Así al menos lo contaron en Only Fama, donde fueron a hablar con el animador luego de las declaraciones de la periodista, quien indicó que ambos tenían una relación “intensa y cariñosa”.

“Con Rayén no pasó, no pasa, ni pasará nada que no sea lo estrictamente relacionado al podcast que tenemos en común”, indicó de entrada.

Y agregó que “mis disculpas si mi paciencia ya no es la suficiente, pero llevo dos días respondiendo una tontera, algo basado en una mentira, no tiene ningún sustento. Entonces, después de dos días, obviamente, resulta un poco agotador".

Jean Philippe molesto

El conductor expresó que “estoy soltero. Estoy feliz soltero. No es un estatus que quiera cambiar, no me interesa. Me siento bien como estoy ahora”.

Y sobre lo que dijo Rayén manifestó que “no me pareció correcto lo que dijo. Es algo que se lo manifesté y que lo conversamos, porque aquí no hay nada de eso que se está planteando. Yo valoro mucho mi tranquilidad y mi calma que, precisamente, me la entrega la soltería".

“Este caso en puntual me tiene bastante empelotado, siento que ha sido mucho”, cerró, evidentemente complicado con la situación.

