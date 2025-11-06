Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.

En esta ocasión, la temática fue la ropa, centrado principalmente en los cambiantes cambios de clima que se han vivido en Chile en los últimos días.

El desglose del equipo de Manolo

Esta oncena parte con el arquero francés Salim Bem Boina; la defensa la componen el zambiano Samuel Chomba, el italiano Alessandro Camisa y el croata Renato Pantalon.

La mitad de la cancha está formada por el argentino Matías Calzón, el brasileño Fabiano Calza, el chileno Joe Abrigo y el también argentino Darío Botinelli.

El ataque lo cierran el panameño Carlos Small, el inglés Frank Large y el alemán Miroslav Klose. El entrenador de este equipo es el argentino Jorge Cordón y su clásico rival es el Sporting Braga.