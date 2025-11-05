Gabriela, española que trabaja como camarera en Noruega, ha mostrado en un video en TikTok cómo realmente se reflejan los sueldos en ese país, desmontando ciertas creencias populares.

Según ella, en un mes común gana 59.611 coronas noruegas, cifra que muchos traducen a casi 5.900 euros. Sin embargo, explica que “no es verdad, porque el euro varía”.

Esto ocurre exactamente igual con todo tipo de conversión, por lo que si lo llevamos a pesos chilenos, la teoría sería la misma llevada a la realidad del día a día.

Y si bien aclara que “no varía mucho”, deja en claro que “al mes, si se nota la diferencia”. Siguiendo con los montos expuestos, la conversión ajustada quedaría en 5.083 €, casi 900 de diferencia.

Para comprender el verdadero poder adquisitivo también es fundamental considerar el alto costo de vida noruego, muy por encima que en otros países, donde gastos como vivienda y alimentación son elevados.

Por ello, recalca: “Cuando veas este tipo de vídeos, pregunta cuánto están cobrando en coronas noruegas, para que tú mismo hagas la conversión﻿”.

Otro punto a tener en cuenta es que, en muchas ocasiones, en Noruega no se habla de salario mensual sino que el pago depende de la cantidad de horas trabajadas y que, además, se pagan recargos por horarios nocturnos, domingos y festivos, lo que puede variar mucho la cifra final.