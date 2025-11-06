La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC), organización líder dedicada a la prevención del cáncer en Chile, en conmemoración de sus 50 años de vida, lanzó Academia CONAC, una innovadora plataforma de capacitación que brindará educación accesible y de alta calidad a cuidadores, estudiantes y personal de salud en todo el país.

El primer curso, “Cuidando al Cuidador”, es completamente gratuito y está dirigido a quienes brindan atención a enfermos con patología avanzada o en proceso de fin de vida.

Este primer curso responde a una necesidad urgente de contribuir a mejorar la calidad de vida de cuidadores y pacientes, así como de construir una red de cuidado humanizado.

El lanzamiento de la plataforma está acompañado de un spot audiovisual que pone en el centro una verdad muchas veces invisible: el desgaste y la soledad de quienes cuidan. La pieza, protagonizada por la actriz Paulina Urrutia, embajadora de CONAC, busca generar empatía y reconocimiento hacia miles de cuidadores en Chile que acompañan procesos de enfermedad sin apoyo ni formación.

“En nuestra Academia sabemos que cuidar al cuidador es tan importante como cuidar al paciente. Por ello, hemos creado este curso como una respuesta concreta a una necesidad urgente y transversal, que incluye enseñarles cómo brindar una atención humanizada a un paciente, así como entregarles herramientas de autocuidado para su bienestar integral”, dijo Catalina Agosin, directora de la Corporación Nacional del Cáncer.

El 32% de los cuidadores tiene sobrecarga subjetiva intensa, asociada significativamente a depresión y ansiedad, especialmente cuando cuidaban sin apoyo externo. La mayoría de los cuidadores dedica cerca de 20 horas diarias al cuidado y el 34% reportó estar enfermo. Lo anterior se agrava ante la escasa capacitación formal para cuidadores familiares dentro del sistema público, reflejando respuestas fragmentadas o inexistentes ante esta necesidad.

Esta iniciativa cuenta con el patrocinio del Colegio Médico de Chile y el Foro del Cáncer y fue desarrollado por el Dr. Luis Orlandi, director médico de Conac, el Dr. Luis Espejo, la Enfermera Oncóloga Cecilia Rojas y el Psicólogo Diego Evans.

La plataforma está dirigida a personas cuidadoras, informales y formales, funcionarios municipales, equipos de salud, voluntarios y estudiantes, desde una mirada integral, humana y sin necesidad de formación previa, que desean fortalecer sus competencias en control del dolor y cuidados paliativos.

Los interesados pueden ingresar a academiaconac.cl y conac.cl.