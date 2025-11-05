VIDEO. Raquel Argandoña lanzó incendiaria bomba: aseguró que conocido famoso tiene intenso amorío con bailarina de night club
La Quintrala reveló que incluso este rostro le tendría un departamento a la joven, que sería su amante hace un buen tiempo.
Es una bomba de aquellas. Una que Raquel Argandoña lanzó en el programa Tal Cual, y que involucra a un conocido famoso de nuestra TV.
Resulta que, en medio de una conversación con José Miguel Viñuela y Pablo Herrera, la Quintrala reveló una información incendiaria.
“El otro día me contaron una copucha bien buena. Un conocido de nosotros, de todos nosotros, anda con una chica joven que baila en los clubes nocturnos. Le tiene un departamento de un ambiente”, indicó.
La información dejó en shock a sus compañeros, mientras la rubia siguió agregando detalles a la historia, asegurando que el rostro es casado y que la joven tendría 23 años.
“El problema es que es casado; si fuese soltero, tiene derecho a estar con quien quiera. Así es la vida”, comentó después.
Posterior a esto, la panelista manifestó que no diría más porque “jamás voy a dar una pista, y menos gratis”, pero adelantó que “varios portales de farándula están detrás del caso”.
Finalmente, Argandoña envió un mensaje al misterioso rostro: “Que se cuide, porque en cualquier momento esto se hace público. Afortunadamente, cuando yo era joven y hacía mis travesuras, la farándula no era como ahora, donde todo se viraliza al instante”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.