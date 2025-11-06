;

Colegios particulares advierten problemas para retomar clases tras elecciones: esto dijeron desde el MINEDUC

“Lo importante es resguardar el derecho a la educación de nuestros niños”, afirmó el ministro Cataldo.

Juan Castillo

Paloma Cárdenas

Agencia Uno

Agencia Uno

A 10 días de las Elecciones Presidenciales 2025, el Gobierno ha reforzado la campaña “Chile vota informado“, recordando que el voto es obligatorio y que la multa por no sufragar va de 0,5 a 1,5 UTM (entre $34.000 y $104.000).

Quienes estén a más de 200 kilómetros de su local pueden agilizar su excusa por Comisaría Virtual, mientras que otros motivos, como viajes o licencias médicas, se presentan solo al ser citados al juzgado de policía local.

Sin embargo, una nueva problemática surge a días de los comicios, ya que la Corporación Nacional de Colegios Particulares advirtió que muchos de sus establecimientos no podrán retomar clases el lunes siguiente a las votaciones, es decir, el 17 de noviembre.

Revisa también:

ADN

El presidente de la corporación, Hernán Herrera, rechazó la propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) de recuperar días más adelante en el año, señalando que varios establecimientos no tienen espacio en sus calendarios.

“Muchos colegios no tienen espacio en el calendario como para programar o reprogramar estas clases, y por eso que nosotros decimos que las clases se inicien con un desfase de dos horas y la asistencia se considere la asistencia promedio del mes y no la asistencia real, porque nuestro problema es que la baja que se produce es del orden del 50%“, señaló.

Sin embargo, desde el MINEDUC se mantuvieron firmes en que la única opción viable es recuperar las clases, ya sea en otra jornada completa o de forma parcial por varios días.

Así lo indicó el ministro Nicolás Cataldo. “En cualquier caso, los sostenedores legítimamente pueden señalar que el día 17 quizás no van a estar disponibles los establecimientos por las tareas de aseo, y eso es comprensible", declaró.

“Para ello, pueden pedir el cambio de día y no tener clase el día 17, y recuperarlo en distintos formatos: otro día, para lo cual tenemos hasta mediados del mes de enero, o también parcialmente durante las semanas que quedan por delante. Lo importante es resguardar el derecho a la educación de nuestros niños", complementó.

Las Elecciones Presidenciales en Chile se realizarán el domingo 16 de noviembre, donde la ciudadanía sufragará y elegirá el nuevo Presidente o Presidenta de la República.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad