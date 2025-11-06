Colegios particulares advierten problemas para retomar clases tras elecciones: esto dijeron desde el MINEDUC

A 10 días de las Elecciones Presidenciales 2025, el Gobierno ha reforzado la campaña “Chile vota informado“, recordando que el voto es obligatorio y que la multa por no sufragar va de 0,5 a 1,5 UTM (entre $34.000 y $104.000).

Quienes estén a más de 200 kilómetros de su local pueden agilizar su excusa por Comisaría Virtual, mientras que otros motivos, como viajes o licencias médicas, se presentan solo al ser citados al juzgado de policía local.

Sin embargo, una nueva problemática surge a días de los comicios, ya que la Corporación Nacional de Colegios Particulares advirtió que muchos de sus establecimientos no podrán retomar clases el lunes siguiente a las votaciones, es decir, el 17 de noviembre.

El presidente de la corporación, Hernán Herrera, rechazó la propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) de recuperar días más adelante en el año, señalando que varios establecimientos no tienen espacio en sus calendarios.

“Muchos colegios no tienen espacio en el calendario como para programar o reprogramar estas clases, y por eso que nosotros decimos que las clases se inicien con un desfase de dos horas y la asistencia se considere la asistencia promedio del mes y no la asistencia real, porque nuestro problema es que la baja que se produce es del orden del 50%“, señaló.

Sin embargo, desde el MINEDUC se mantuvieron firmes en que la única opción viable es recuperar las clases, ya sea en otra jornada completa o de forma parcial por varios días.

Así lo indicó el ministro Nicolás Cataldo. “En cualquier caso, los sostenedores legítimamente pueden señalar que el día 17 quizás no van a estar disponibles los establecimientos por las tareas de aseo, y eso es comprensible", declaró.

“Para ello, pueden pedir el cambio de día y no tener clase el día 17, y recuperarlo en distintos formatos: otro día, para lo cual tenemos hasta mediados del mes de enero, o también parcialmente durante las semanas que quedan por delante. Lo importante es resguardar el derecho a la educación de nuestros niños", complementó.

Las Elecciones Presidenciales en Chile se realizarán el domingo 16 de noviembre, donde la ciudadanía sufragará y elegirá el nuevo Presidente o Presidenta de la República.