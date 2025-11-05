;

Libertarios ponen condiciones a Chile Vamos para segunda vuelta: “Van a tener que llegar más humildes”

El militante del PNL, Cristián Labbé, cargó contra Kast, afirmando que dejó “los temas valóricos” de lado y que “empezó a esconderse” de los debates.

El exdiputado por la UDI y actual militante del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Labbé, se refirió a las campañas políticas de cara a las presidenciales, y de si sumarían a las demás fuerzas de la derecha ante una eventual segunda vuelta.

En conversación con Desde La Redacción, de La Tercera, el exparlamentario se refirió a si la candidatura de Johannes Kaiser ha sido subestimada, a lo que respondió “absolutamente”, apuntando a las demás candidaturas como “absolutamente arrogantes”.

“Y no solo ellos, también los medios de comunicación, las encuestadoras. Cuando Johannes en algún momento estaba por sobre Kast, algo pasó que Kast sintió en la oreja el soplido, y se dieron vuelta las encuestadoras, y Johannes de una u otra (forma) pasó a 4%, 6%, 3%, y así vamos”, complementó.

Además, Labbé siguió cargando contra Kast, afirmando que dejó “los temas valóricos” de lado y “empezó a esconderse, no olviden, que recién apareció ahora porque hay debates. Porque, por él, se saltaría la fila y llegaría a la final”.

Por otro lado, y luego de ser consultado sobre si en una eventual segunda vuelta en la que pase Kaiser sumarían a Chile Vamos o Republicanos, Crisitán Labbé manifestó que “ellos van a tener que llegar más humildes, como nosotros hemos partido esta campaña”.

“Una condición fundamental es que estemos de acuerdo con los principios y que no nos vengan a cambiar la columna vertebral de la campaña de Johannes Kaiser y de lo que él quiere para Chile”, prosiguió.

Según dijo, los temas valóricos, la reforma al Poder Judicial, cierre fronterizo, y la situación con Bolivia son parte de las “condiciones intransables” para conversar entre partidos, temas en los que, según Labbé, tanto Chile Vamos como Republicanos “los hemos visto dudosos”.

