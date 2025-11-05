Actores, deportistas y rostros de TV saltan a la política: estos son los famosos que quieren llegar al Congreso en 2025

En las próximas elecciones parlamentarias de Chile, programadas para el domingo 16 de noviembre de 2025, varios personajes conocidos del mundo del espectáculo, la televisión, el deporte e incluso de la medicina aspiran a convertirse en diputados.

Esta tendencia, que aprovecha el reconocimiento público para captar votantes, ha generado debate acerca de la capacitación de algunos de estos candidatos para funciones legislativas.

En esta contienda electoral destacan actores como Felipe Ríos (PL) en el Distrito 7; Valparaíso , Ariel Mateluna (AH) en el Distrito 9, Región Metropolitana ; Juan Pablo Sáez (D) y Sandra Solimano (IND/D) en el Distrito 10, Región Metropolitana ; Li Fridman (PS) en el Distrito 12, Región Metropolitana. Estos intérpretes, que han brillado en teleseries y cine, ahora apuestan a su labor política.

El ámbito televisivo también aporta caras conocidas. Figuras provenientes de programas serios y de telerrealidad como Carola Julio (EVO) en el Distrito 6, Valparaíso ; Marlén Olivari (IND/Evópoli) y Hotuiti Teao (IND/UDI) en el Distrito 7, junto a Gonzalo Egas (D) y Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia (IND/DC) en el Distrito 8, componen una nómina representativa. Otros candidatos televisivos incluyen a Felipe Vial (PL) Distrito 9 y Macarena Venegas (IND/Evópoli) Distrito 13 .

Desde la medicina con fuerte presencia mediática, se postulan Carolina Herrera (PS) , especialista en medicina respiratoria en el Distrito 15, y la reconocida médica cirujana y psiquiatra María Luisa Cordero (RN) en el Distrito 10, quien busca la reelección.

En el deporte sobresalen el entrenador de fútbol Jorge ‘Peineta’ Garcés (IND/Evópoli) en el Distrito 7 y la exatleta olímpica Érika Olivera (D) en el Distrito 9.

La inclusión de estas celebridades en las listas oficiales responde a la estrategia de los partidos políticos para fortalecer sus campañas mediante nombres con alta notoriedad pública, en un contexto en que la popularidad se convierte en un capital político valioso.

Sin embargo, esta práctica suscita cuestionamientos sobre si la fama necesariamente se traduce en idoneidad para el ejercicio legislativo. Este fenómeno se repite en los comicios cada cierto tiempo, con un creciente cruce entre el mundo del espectáculo y la política.​

Esta elección representa un momento para que estos rostros conocidos validen si pueden transformar su prestigio mediático en un verdadero compromiso y labor política en el Congreso Nacional.