“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” ya llegó al streaming: revisa cómo ver la más reciente película de Marvel Studios
El filme encabezado por Pedro Pascal marca un punto clave en el futuro del UCM.
El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa con su expansión y su más reciente película, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ya arribó a los servicios de streaming tras su paso por los cines.
Al igual que todas las producciones de Marvel Studios, el título llega sin costo adicional a Disney+, sumándose al nutrido catálogo que alberga todo el universo en torno a la editorial de cómics.
Tras su estreno el pasado 24 de julio (en Chile), pudo recaudar más de $521 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial, siendo todo un éxito aunque algunos optimistas esperaban más. Hay que recordar que su presupuesto declarado fue de USD$ 200 millones.
Ahora, el filme dirigido por Matt Shakman y escrito por un equipo encabezado por Jeff Kaplan junto a Ian Springer, espera ampliar sus niveles de éxito y popularidad en streaming.
Tal como te anticipamos, la cinta llegó a la plataforma del ratón Mickey este miércoles 5 de noviembre, poco más de tres semanas después de su lanzamiento en la gran pantalla.
Con una duración de 1 hora y 57 minutos, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos marca un hito en la era moderna del UCM, estableciendo precedentes para lo que está por venir, introduciendo a uno de los villanos más esperados.
Además, uno de los puntos más altos de la producción como tal es el elenco, encabezado por Pedro Pascal como Reed Richards / Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Susan Storm / Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Cosa.
“En un mundo retrofuturista, la primera familia de Marvel debe defender el planeta”, reza el pequeño adelanto en Disney+, donde ya se encuentra disponible.
