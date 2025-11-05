;

“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” ya llegó al streaming: revisa cómo ver la más reciente película de Marvel Studios

El filme encabezado por Pedro Pascal marca un punto clave en el futuro del UCM.

José Campillay

“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” ya llegó al streaming: revisa cómo ver la más reciente película de Marvel Studios

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa con su expansión y su más reciente película, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ya arribó a los servicios de streaming tras su paso por los cines.

Al igual que todas las producciones de Marvel Studios, el título llega sin costo adicional a Disney+, sumándose al nutrido catálogo que alberga todo el universo en torno a la editorial de cómics.

Tras su estreno el pasado 24 de julio (en Chile), pudo recaudar más de $521 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial, siendo todo un éxito aunque algunos optimistas esperaban más. Hay que recordar que su presupuesto declarado fue de USD$ 200 millones.

Revisa también:

ADN

Ahora, el filme dirigido por Matt Shakman y escrito por un equipo encabezado por Jeff Kaplan junto a Ian Springer, espera ampliar sus niveles de éxito y popularidad en streaming.

Tal como te anticipamos, la cinta llegó a la plataforma del ratón Mickey este miércoles 5 de noviembre, poco más de tres semanas después de su lanzamiento en la gran pantalla.

Con una duración de 1 hora y 57 minutos, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos marca un hito en la era moderna del UCM, estableciendo precedentes para lo que está por venir, introduciendo a uno de los villanos más esperados.

Además, uno de los puntos más altos de la producción como tal es el elenco, encabezado por Pedro Pascal como Reed Richards / Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Susan Storm / Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Cosa.

“En un mundo retrofuturista, la primera familia de Marvel debe defender el planeta”, reza el pequeño adelanto en Disney+, donde ya se encuentra disponible.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad