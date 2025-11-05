“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” ya llegó al streaming: revisa cómo ver la más reciente película de Marvel Studios

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa con su expansión y su más reciente película, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ya arribó a los servicios de streaming tras su paso por los cines.

Al igual que todas las producciones de Marvel Studios, el título llega sin costo adicional a Disney+, sumándose al nutrido catálogo que alberga todo el universo en torno a la editorial de cómics.

Tras su estreno el pasado 24 de julio (en Chile), pudo recaudar más de $521 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial, siendo todo un éxito aunque algunos optimistas esperaban más. Hay que recordar que su presupuesto declarado fue de USD$ 200 millones.

Ahora, el filme dirigido por Matt Shakman y escrito por un equipo encabezado por Jeff Kaplan junto a Ian Springer, espera ampliar sus niveles de éxito y popularidad en streaming.

Tal como te anticipamos, la cinta llegó a la plataforma del ratón Mickey este miércoles 5 de noviembre, poco más de tres semanas después de su lanzamiento en la gran pantalla.

Con una duración de 1 hora y 57 minutos, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos marca un hito en la era moderna del UCM, estableciendo precedentes para lo que está por venir, introduciendo a uno de los villanos más esperados.

Además, uno de los puntos más altos de la producción como tal es el elenco, encabezado por Pedro Pascal como Reed Richards / Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Susan Storm / Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Cosa.

“En un mundo retrofuturista, la primera familia de Marvel debe defender el planeta”, reza el pequeño adelanto en Disney+, donde ya se encuentra disponible.