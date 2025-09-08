Eres mi soda pop: ¿Por qué la película “Las guerreras K-pop” es un éxito mundial?

La película es descarada, ruidosa, divertida y está llena de canciones pegajosas. “Las guerreras K-pop” cuenta la historia de HUNTR/X, una banda de chicas de K-pop cuyas integrantes (Rumi, Zoey y Mira) son más que simples productos fabricados por la industria musical surcoreana, ya que también cazan demonios.

Entre concierto y concierto, la banda se relaja en el sofá con pijamas de conejito, se atiborra de comida rápida y disfruta de su vida de estrellas sin entrenamientos duros ni ensayos constantes.

Pero al mismo tiempo, cazan demonios que absorben las almas de los fans de la música en un intento por conquistar el mundo. En un momento, el demonio jefe toma a cinco de sus leales secuaces y los convierte en una banda de chicos perfecta con una misión: derrocar a HUNTR/X del olimpo del pop.

Risas y carbohidratos

La película de Netflix “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”) da un vuelco a todos los estereotipos del mundo del pop surcoreano. En lugar de ídolos disciplinados y con un estilo perfecto, muestra a tres jóvenes poderosas, extravagantes y testarudas. Cometen errores, discuten y ríen a carcajadas, incluso con la boca llena de comida. Y, al final, HUNTR/X salva el mundo.

Eso es precisamente lo que hace que el filme animado sea tan especial, afirma Ray Seol, profesor del Berklee College of Music de Boston. “A finales de la década de 2000, las bandas de chicas proyectaban una imagen de pura inocencia y misterio”, afirma.

“Por el contrario, los personajes femeninos de HUNTR/X son superheroínas y cazadoras de demonios. Este concepto es único porque ofrece una perspectiva completamente nueva sobre la representación femenina en el ámbito del K-pop”, apunta.

A los fans también les encanta la forma en que se retrata a las mujeres en la película. Charlotte tiene unos 35 años y le fascina la cultura pop coreana. “Me pareció refrescante cuando al principio dijeron que necesitaban cargarse de carbohidratos para el concierto, porque en el K-pop todo el mundo habla siempre de hacer dieta”, explicó.

De los márgenes musicales al centro de atención

La película también abre nuevos caminos en el ámbito musical. Los personajes no son interpretados por estrellas actuales del K-pop, sino por músicos que normalmente trabajan tras bastidores. Entre ellos, la artista EJAE, de 33 años, que nunca debutó como cantante. Hoy en día, es una de las compositoras y productoras más solicitadas de Corea del Sur.

“Mujeres como EJAE encarnan todas las habilidades: cantar, componer, escribir canciones y producir”, señala Seol. “La brillantez de la película radica en que estas creadoras dan un paso al frente como voces de los personajes. En lugar de que sean grupos de ídolos los que interpreten canciones escritas para ellos, son las propias compositoras las que dan vida a su propio trabajo. Esta elección destaca la autenticidad y la profundidad, haciendo que la música se sienta más genuina”.

Para EJAE, que presta su voz al personaje de Rumi y arrasó en las listas mundiales de Billboard con la canción de la película “Golden”, es un éxito sorprendente. “Llegar al número uno es una locura. Lloré todo el día”, declaró a The Hollywood Reporter.

La canción “Golden” ha sido reproducida más de 470 millones de veces en Spotify. Al momento de escribir este artículo, la banda sonora completa de la película ha tenido más de 3 mil millones de reproducciones.

Los coreanos convierten las crisis en oportunidades

Según Seol, la enorme popularidad de la película también se debe a un cambio cultural global. Mientras que antes predominaban las historias de conquista, hoy en día la atención se centra en la superación de obstáculos. “Corea, en particular, se ha enfrentado durante mucho tiempo a retos externos, y una de sus fortalezas culturales ha sido transformar esos retos en oportunidades de crecimiento y éxito”, afirma.

En la película, este principio se encarna principalmente en el personaje de Rumi. Mitad cazadora, mitad demonio, representa los conflictos de identidad con los que muchos espectadores pueden sentirse representados.

Combinando glamour y humanidad

Esto alinea a “Las guerreras K-pop” con una tradición que también ha dado forma al éxito mundial de la banda de chicos coreana BTS . El grupo no alcanzó la fama mundial aparentando ser invulnerable, sino siendo abierto sobre sus propias dificultades: desde sus duros comienzos en YouTube hasta sus problemas económicos y su experiencia con el agotamiento.

Las canciones de la banda suelen tratar sobre la inseguridad y la compulsión por seguir adelante, temas con los que los jóvenes de todo el mundo pueden identificarse.

Este complejo tira y afloja también lo aborda la banda femenina Blackpink, aunque de una manera diferente: mientras que el cuarteto rebosa glamour, confianza en sí mismo y fuerza, también muestra la gran presión que conlleva una carrera mundial. El atractivo del grupo reside en esta mezcla de actuaciones perfectas y momentos muy humanos.