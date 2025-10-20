Clubes del fútbol femenino son multados por más de $150 millones: solo un equipo no tenía a todas sus jugadoras con contrato

La Dirección del Trabajo (DT) dio a conocer los resultados de la tercera fiscalización nacional realizada a los clubes del fútbol femenino profesional.

Los 32 clubes profesionales (14 de Primera División y 18 del Ascenso) fueron fiscalizados entre marzo y mayo de 2025. Este proceso concluyó con la aplicación de 58 multas por un total de $154.364.529.

El balance mostró que, al momento de la fiscalización, Audax Italiano fue el único equipo que no tenía al 100% del plantel contratado, incumpliendo lo que exige la Ley N°21.436.

En detalle, las sanciones aplicadas a los clubes respondieron a las siguientes faltas:

No llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo.

No proporcionar a las trabajadoras, libres de todo costo y cualquiera sea la función que estas desempeñen, los elementos de protección personal.

No dotar de vestidores y/o guardarropas fijo o móvil.

No disponer de duchas con agua fría y caliente.

No proporcionar elementos de protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir.

No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

Según informó la Dirección del Trabajo, en algunos casos la DT debió suspender entrenamientos al constatar que las jugadoras no contaban con baños separados ni condiciones mínimas en las canchas. También se notificaron vulneraciones a derechos fundamentales, como desigualdad en las remuneraciones.

“Los resultados de la fiscalización reflejan que, aunque alcanzamos el 100% de contratos, todavía persisten desafíos en las condiciones de trabajo”, señaló Javiera Moreno, presidenta de Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (ANJUFF).

“Es fundamental que los clubes, junto al gremio, avancen en establecer condiciones mínimas que no solo eviten que estas multas se transformen en recursos perdidos, sino que se conviertan en inversión para el desarrollo del fútbol. Solo así podremos garantizar que las jugadoras rindan en el más alto nivel y que la liga se proyecte como una actividad sostenible, capaz de generar más oportunidades económicas tanto para ellas como para los propios clubes”, agregó Moreno.

En comparación con años anteriores, se observó una tendencia de disminución en las multas a los clubes del fútbol femenino profesional: en 2023 el total de las multas fue de $225 millones; en 2024 fue $184 millones y $154 millones en 2025.