;

Mientras Assadi recibió tres fechas, otro jugador fue castigado con seis partidos por escupir a rival: dura sanción del Tribunal de Disciplina

El delantero de Rangers de Talca, Felipe Barrientos, recibió una severa sanción por parte del ente jurídico de la ANFP.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió un duro castigo para el delantero de Rangers de Talca, Felipe Barrientos, por escupir a un rival en el duelo contra Deportes Concepción, disputado el pasado 26 de octubre por la penúltima fecha de la Primera B.

En el informe arbitral del aquel compromiso, el juez Nicolás Pozo consignó que “una vez finalizado el partido, el Sr. Felipe Barrientos encara y escupe a un adversario ocasionando un connato”.

Revisa también:

ADN

Por este motivo, el ente jurídico del fútbol chileno determinó sancionar a Barrientos con seis fechas de suspensión, de las cuales ya cumplió la primera al ausentarse del partido frente a San Marcos de Arica por la última jornada de la fase regular del torneo.

Con esto, el futbolista de 28 años solo podría volver a las canchas este año si es que Rangers logra llegar a la final de la Liguilla de Ascenso. De lo contrario, el castigo se extenderá hasta la próxima temporada.

El fallo del Tribunal de Disciplina llamó la atención al compararlo con la sanción que recibió Lucas Assadi. El volante de la U escupió a hinchas de la UC en el último Clásico Universitario y, a diferencia de Barrientos, solo recibió tres fechas de suspensión.

Eso sí, en el caso del mediocampista el castigo fue menor porque el escupitajo no llegó a impactar a nadie. Cabe recordar que el artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades, establece una sanción de 6 a 15 partidos para el jugador que escupa a un rival o cualquier persona.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad