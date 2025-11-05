Mientras Assadi recibió tres fechas, otro jugador fue castigado con seis partidos por escupir a rival: dura sanción del Tribunal de Disciplina

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió un duro castigo para el delantero de Rangers de Talca, Felipe Barrientos, por escupir a un rival en el duelo contra Deportes Concepción, disputado el pasado 26 de octubre por la penúltima fecha de la Primera B.

En el informe arbitral del aquel compromiso, el juez Nicolás Pozo consignó que “una vez finalizado el partido, el Sr. Felipe Barrientos encara y escupe a un adversario ocasionando un connato”.

Por este motivo, el ente jurídico del fútbol chileno determinó sancionar a Barrientos con seis fechas de suspensión, de las cuales ya cumplió la primera al ausentarse del partido frente a San Marcos de Arica por la última jornada de la fase regular del torneo.

Con esto, el futbolista de 28 años solo podría volver a las canchas este año si es que Rangers logra llegar a la final de la Liguilla de Ascenso. De lo contrario, el castigo se extenderá hasta la próxima temporada.

El fallo del Tribunal de Disciplina llamó la atención al compararlo con la sanción que recibió Lucas Assadi. El volante de la U escupió a hinchas de la UC en el último Clásico Universitario y, a diferencia de Barrientos, solo recibió tres fechas de suspensión.

Eso sí, en el caso del mediocampista el castigo fue menor porque el escupitajo no llegó a impactar a nadie. Cabe recordar que el artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades, establece una sanción de 6 a 15 partidos para el jugador que escupa a un rival o cualquier persona.