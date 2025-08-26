;

Buscan a estudiante de la U. de Chile que se encuentra desaparecido hace cinco días: su última ubicación fue en Viña del Mar

El joven, oriundo de la región Metropolitana, fue visto por última vez en Avenida Perú con 6 Norte. Esto ha preocupado a sus familiares, pues sufre de bipolaridad y depende de sus medicamentos.

La búsqueda se mantiene en la región de Valparaíso por la desaparición de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de sociología en la Universidad de Chile que no ha dado señales de vida desde la madrugada del jueves 21 de agosto.

El joven de 19 años, oriundo de la región Metropolitana, fue visto por última vez cerca de la 01:00 horas en el sector del Rockerio, a la altura de Avenida Perú con 6 Norte, en la comuna de Viña del Mar.

Desde dicho lugar se envió su última ubicación. Esto ha generado preocupación a su familia, pues Correa padece de bipolaridad y depende de sus medicamentos, además no es habitual que se ausente sin dar aviso, consignó Diario UCHILE.

Búsqueda de Luis Correa

Sus cercanos interpusieron una denuncia por presunta desgracia, y han organizado grupos de búsqueda para este martes. Asimismo, los trabajos para dar con el paradero del joven se amplió a las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y Concón.

Se informó que Luis Correa mide cerca de 1,75 metros, es de contextura delgada, piel morena y tiene el pelo negro y rapado. Al momento de su desaparición, vestía pantalón de nieve negro marca Columbia, chaqueta impermeable Fujitsu y zapatillas Nike Shox TL.

  • La familia entregó los siguientes números de contacto en caso de tener información que puedan ayudar a encontrar al joven: +56976073405 y +56966205402

