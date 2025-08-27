“Nos dijo que teníamos que juntar $15 millones”: familia de joven desaparecido en Viña del Mar acusa intentos de estafa

Seis días lleva desaparecido Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de sociología que no ha dado señales de vida desde la madrugada del jueves pasado, tras dejar su domicilio en la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana.

Según los últimos antecedentes, el joven salió de su casa para visitar a una amiga, pero nunca llegó. Su última ubicación lo situó en Avenida Perú con 6 Norte en Viña del Mar.

En medio de su búsqueda, la madre del estudiante, Mónica Gutiérrez, señaló en diálogo con La Estrella de Valparaíso que han recibido falsas llamadas extorsivas de personas que aseguran tener a su hijo secuestrado.

“Teníamos que juntar 15 millones”

“Llamó una persona, verificamos el número y era de México, un tipo extranjero, que nos empezó a decir que tenía a Felipe secuestrado, que teníamos que juntar 15 millones, que le iba a hacer cosas”, indicó la mujer.

También sostuvo que le enviaron una supuesta foto del joven, la que estaba creada con inteligencia artificial. A esto se suma que fueron contactados por personas que se hicieron pasar por Carabineros para pedirles códigos por WhatsApp y claves de su teléfono .