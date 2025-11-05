La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió durante el pasado martes un episodio de acoso sexual callejero cuando un individuo la manoseó mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en pleno centro de la capital mexicana.

El sujeto, aparentemente ebrio y quien intentó también besarla, fue detenido después por el equipo de seguridad de Sheinbaum que, según videos, se mostró tensa tras el episodio.

Todo comenzó cuando Sheinbaum, quien tenía previsto asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió trasladarse a pie, ya que se encuentra a unas calles de Palacio Nacional.

Por el camino, daba la mano y se tomaba fotografías con ciudadanos que estaban en la zona, según videos divulgados en redes y medios. Sin ningún agente de seguridad a la vista que lo detuviera, el sujeto se acercó a Sheinbaum, le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.

Recién en ese momento, un miembro de la llamada Ayudantía Presidencial, responsable de resguardar a la mandataria, se acercó y apartó al hombre, quien mostraba signos de estar drogado o ebrio.

Ella apartó suavemente sus manos, manteniendo una sonrisa forzada mientras se giraba para mirarlo. Pese a la agresión, Sheinbaum trató con gentileza al sujeto y accedió a tomarse una fotografía con él para luego darle una palmada en la espalda y continuar con su recorrido, según muestra uno de los videos.

Repudio oficial ante un problema extendido

Autoridades de seguridad reportaron posteriormente la detención del agresor, al que identificaron con nombre y apellido, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

📹 Ocurrió frente a todos: un hombre se abalanzó e intentó besar a Claudia Sheinbaum mientras saludaba a la gente.



Si eso le pasa a la Presidenta de México, ¿qué pueden esperar las demás mujeres?

El acoso sigue normalizado. Urge respeto.#Acoso #Mujeres #México… pic.twitter.com/Tik1zl1vRN — GPSnoticias Oaxaca (@GPS_noticias) November 5, 2025

Horas después, la titular de la Secretaría (ministerio) de las Mujeres, Citlali Hernández, emitió un pronunciamiento de repudio a la agresión. “Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta”, escribió Hernández en X, donde denunció además la “visión machista” y la normalización que algunos hombres hacen de la irrupción al espacio personal y al cuerpo de las mujeres.

Un 70% de las mexicanas de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según datos de ONU Mujeres. Además, si se suman feminicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU. La violencia sexual contra las mujeres es un problema también en toda América Latina.