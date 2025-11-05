Desde la tarde de este miércoles 5 de noviembre se podrá ver en Chile la Superluna 2025, un espectáculo astronómico imperdible.

Según los astrónomos, el satélite terrestre se podrá ver hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna llena común, una postal única que nos regalará el cielo chileno.

En ese sentido, el docente y experto en astronomía, José Maza, entregó más detalles sobre este fenómeno.

A través de sus redes sociales, el “Profe Maza” explicó que “la luna va a estar cerca del perigeo, que es el punto más cercano a la tierra y, por lo tanto, la vamos a ver más grande”.

Además, detalló que la Superluna “del mes octubre, la de este mes y la de diciembre están catalogadas así porque cuando la luna está cerca de la tierra, dura como tres meses. Ya después, la luna llena va a estar cada vez más lejos del perigeo y, por lo tanto, ya no vamos a tener más Superluna, y en seis meses más vamos a tener una mini luna“.

Sobre los lugares del país en los cuales se verá, el académico dijo que “la luna saldrá por el este, por sobre la cordillera en Chile Central, pero por sobre el mar en Chile Austral, una cosa rara para un santiaguino empedernido como yo”.

“Y si están en otra parte del mundo, miren hacia el este, porque se estará asomando una luna muy bonita", complementó.

Finalmente, José Maza dio a conocer la hora en que se podrá ver la Superluna en Chile. “Disfrutemos este 5 de noviembre, a las 19:00 horas, de la Superluna, por lo tanto, en la noche va a estar ahí fresquita la luna llena".