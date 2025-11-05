;

VIDEO. Ocurrirá hoy: “Profe Maza” explica por qué se genera la Superluna y a qué hora se podrá ver en Chile

Según la proyección de los expertos, el satélite terrestre se verá hasta un 14% más grande y un 30% más brillante.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Desde la tarde de este miércoles 5 de noviembre se podrá ver en Chile la Superluna 2025, un espectáculo astronómico imperdible.

Según los astrónomos, el satélite terrestre se podrá ver hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna llena común, una postal única que nos regalará el cielo chileno.

En ese sentido, el docente y experto en astronomía, José Maza, entregó más detalles sobre este fenómeno.

Revisa también:

ADN

A través de sus redes sociales, el “Profe Maza” explicó que “la luna va a estar cerca del perigeo, que es el punto más cercano a la tierra y, por lo tanto, la vamos a ver más grande”.

Además, detalló que la Superluna “del mes octubre, la de este mes y la de diciembre están catalogadas así porque cuando la luna está cerca de la tierra, dura como tres meses. Ya después, la luna llena va a estar cada vez más lejos del perigeo y, por lo tanto, ya no vamos a tener más Superluna, y en seis meses más vamos a tener una mini luna“.

Sobre los lugares del país en los cuales se verá, el académico dijo que “la luna saldrá por el este, por sobre la cordillera en Chile Central, pero por sobre el mar en Chile Austral, una cosa rara para un santiaguino empedernido como yo”.

Y si están en otra parte del mundo, miren hacia el este, porque se estará asomando una luna muy bonita", complementó.

Finalmente, José Maza dio a conocer la hora en que se podrá ver la Superluna en Chile. “Disfrutemos este 5 de noviembre, a las 19:00 horas, de la Superluna, por lo tanto, en la noche va a estar ahí fresquita la luna llena".

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad