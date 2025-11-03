Superluna iluminará el cielo esta semana: ¿En qué lugares y a qué hora se verá en Chile?

Esta semana el cielo chileno volverá a regalar un espectáculo astronómico imperdible.

Se trata de la superluna 2025, un fenómeno que ocurre cuando La Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, haciéndola ver más grande y brillante de lo habitual.

Según el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), el fenómeno será visible durante las noches del martes 4 y miércoles 5 de noviembre, cuando alcance su máxima cercanía con nuestro planeta.

Según los astrónomos, la superluna se apreciará hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna llena común, generando una postal única sobre el cielo nocturno.

¿Dónde y a qué hora se verá mejor en Chile?

El fenómeno podrá observarse a simple vista desde todo Chile, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Las mejores horas para disfrutarla serán entre las 21:00 y 23:00 horas, cuando la luna se encuentre más alta en el horizonte y su brillo sea más intenso.

En zonas rurales o con baja contaminación lumínica, como el Valle del Elqui, Farellones o el Cajón del Maipo, se podrá apreciar con mayor nitidez.