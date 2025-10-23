Teresa Paneque gana el “Oscar de la Comunicación Científica”: destacaron “su capacidad para conectar con los jóvenes”

La astrónoma y divulgadora Teresa Paneque Carreño fue reconocida con el Eric and Wendy Schmidt Awards for Excellence in Science Communications 2025 (Premios Eric y Wendy Schmidt a la Excelencia en la Comunicación Científica 2025).

Un galardón que entrega las National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina) en conjunto con Schmidt Sciences, que es considerado el “Oscar de la Comunicación Científica” y que distingue a profesionales que destacan por su capacidad para acercar la ciencia, la ingeniería y la medicina al público general.

La doctora en Astronomía de la Universidad de Leiden (Países Bajos) y actual investigadora independiente de la Universidad de Michigan, obtuvo el premio principal en la categoría “Research Scientist: Graduate Student” (Científico investigador: estudiante de posgrado). La astrónoma chilena fue seleccionada entre casi 700 postulaciones.

Entre las obras destacadas por el comité se encuentran su libro El universo según Carlota: Galaxias lejanas y materia oscura (Editorial Planeta Chile), su proyecto “Abecedario Astronómico de Tere Paneque” (UNICEF Chile) y su labor educativa a través de la cuenta de Instagram @terepaneque.

El jurado destacó que “Teresa Paneque Carreño ejemplifica una comunicación científica impactante y de gran alcance, profundamente arraigada en la comunidad, la cultura y la accesibilidad“.

Luego, señaló que “a través de su exitosa serie de libros infantiles, sus colaboraciones con UNICEF y su amplia presencia en redes sociales, Paneque Carreño combina la narrativa, la relevancia cultural y el rigor científico para despertar la curiosidad por la ciencia y la astronomía e inspirar a la próxima generación".

“Su éxito como comunicadora reside en su capacidad para conectar con los jóvenes desde su perspectiva y ampliar su participación en la ciencia mediante su alcance e impacto”, concluyó.

La ceremonia de premiación se realizará entre el 11 y el 14 de noviembre de 2025 en Washington D. C., y convierte a Teresa Paneque en la segunda chilena en obtener este reconocimiento, después de la periodista de ADN, Andrea Obaid.