Teresa Paneque gana el “Oscar de la Comunicación Científica”: destacaron “su capacidad para conectar con los jóvenes”

Es la segunda chilena en obtener el premio, ya que antes lo ganó la periodista de ADN, Andrea Obaid.

Alejandro Basulto

La astrónoma y divulgadora Teresa Paneque Carreño fue reconocida con el Eric and Wendy Schmidt Awards for Excellence in Science Communications 2025 (Premios Eric y Wendy Schmidt a la Excelencia en la Comunicación Científica 2025).

Un galardón que entrega las National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina) en conjunto con Schmidt Sciences, que es considerado el “Oscar de la Comunicación Científica” y que distingue a profesionales que destacan por su capacidad para acercar la ciencia, la ingeniería y la medicina al público general.

La doctora en Astronomía de la Universidad de Leiden (Países Bajos) y actual investigadora independiente de la Universidad de Michigan, obtuvo el premio principal en la categoría “Research Scientist: Graduate Student” (Científico investigador: estudiante de posgrado). La astrónoma chilena fue seleccionada entre casi 700 postulaciones.

Entre las obras destacadas por el comité se encuentran su libro El universo según Carlota: Galaxias lejanas y materia oscura (Editorial Planeta Chile), su proyecto “Abecedario Astronómico de Tere Paneque” (UNICEF Chile) y su labor educativa a través de la cuenta de Instagram @terepaneque.

El jurado destacó que “Teresa Paneque Carreño ejemplifica una comunicación científica impactante y de gran alcance, profundamente arraigada en la comunidad, la cultura y la accesibilidad“.

Luego, señaló que “a través de su exitosa serie de libros infantiles, sus colaboraciones con UNICEF y su amplia presencia en redes sociales, Paneque Carreño combina la narrativa, la relevancia cultural y el rigor científico para despertar la curiosidad por la ciencia y la astronomía e inspirar a la próxima generación".

Su éxito como comunicadora reside en su capacidad para conectar con los jóvenes desde su perspectiva y ampliar su participación en la ciencia mediante su alcance e impacto”, concluyó.

La ceremonia de premiación se realizará entre el 11 y el 14 de noviembre de 2025 en Washington D. C., y convierte a Teresa Paneque en la segunda chilena en obtener este reconocimiento, después de la periodista de ADN, Andrea Obaid.

