Vuelve la lluvia a Santiago: anuncian nuevo sistema frontal que afectará a 10 regiones / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Después de varios días con cielos despejados y temperaturas sobre los 25ºC, las lluvias volverán a gran parte de Chile a partir de este miércoles.

Según Meteored, el fenómeno está vinculado a una baja segregada, un sistema que puede generar precipitaciones intensas en poco tiempo.

¿En qué regiones lloverá esta semana?

Durante el miércoles, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la zona sur, especialmente en La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, donde se esperan entre 10 y 15 milímetros en sectores precordilleranos.

El jueves, la baja segregada se desplazará hacia el centro del país, dejando lluvias desde Ñuble hasta Coquimbo, incluyendo la Región Metropolitana.

En Santiago, se prevé que las precipitaciones sean moderadas, con montos estimados de 5 a 7 milímetros en sectores interiores y hasta 15 milímetros en comunas como San José de Maipo.

Además, el fenómeno vendrá acompañado de vientos de distinta intensidad según la zona. En la cordillera podrían alcanzarse ráfagas de hasta 70 km/h, mientras que en la precordillera llegarían a 40 km/h.

A diferencia de otros sistemas frontales, esta baja segregada no traerá un descenso importante en las temperaturas, aunque podría provocar agua nieve sobre los 3.500 metros de altura.