Lamine Yamal confirma su ruptura con Nicki Nicole: “Todo lo que está saliendo...”
La ruptura fue confirmada a solo 2 meses de haber hecho público su romance.
El joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, confirmó el fin de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, a solo 2 meses de haber hecho público su romance.
La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja se había convertido en una de las más comentadas del momento en redes sociales.
Según declaraciones recogidas por el medio Sport, el delantero de 18 años aclaró que no hubo una tercera persona involucrada en la ruptura.
“No estamos más juntos, no ha sido por ninguna infidelidad”, afirmó Yamal, intentando poner fin a los rumores que circulaban tras su reciente viaje a Milán junto a un grupo de amigos y amigas.
“Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, agregó el jugador, dejando claro que la decisión habría sido mutua y sin conflictos mayores.
Los rumores comenzaron luego de que Yamal asistiera a una fiesta en Italia, lo que muchos interpretaron como una señal de crisis.
Sin embargo, el futbolista fue categórico: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”.
La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se había hecho pública hace apenas unas semanas, cuando ambos compartieron imágenes juntos en redes sociales, generando gran revuelo tanto entre sus fans.
